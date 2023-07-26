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暑假這樣玩超刺激！麗寶推國際賽車套裝行 自駕體驗極速之旅

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暑假推出自駕車套裝行程快閃價3,999元。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
暑假推出自駕車套裝行程快閃價3,999元。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】暑假怎麼玩最特別？麗寶國際賽車場給你最速、最刺激的假期。全台唯一 FIA 認證國際級 G2 賽道開放7/27(四)、8/7(一)、8/8(二)、8/27(日)共四個場次每場三個時段自駕車體驗活動，即便不是賽車手，也能開著自己的愛車奔馳在專業賽道上，享受速度帶來的快感。深受爸媽及小朋友喜愛的「兒童交通安全教育館」也有許多寓教於樂的設施及課程，讓孩子暑假玩好玩滿又有豐富知識。

▲今年暑假最速、最刺激的玩法-開卡丁、住飯店、跑賽道。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲今年暑假最速、最刺激的玩法-開卡丁、住飯店、跑賽道。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

自駕車體驗讓你用最低的門檻，馳騁在最專業的賽車殿堂上！麗寶 G2 賽道是由葡萄牙籍的賽道設計師 Carlos Couto 所規劃，全長3.5公里，共有23個彎，最大高低差可達到5層樓高，就是這個全台唯一的國際級賽道的獨特性，吸引了全台熱愛賽車、喜歡挑戰速度的車手開著各式車款前來體驗。暑假推出自駕車套裝行程快閃價3,999元(原價6,999元)，內含自駕體驗行程、教育訓練、體驗證書、龍門拍照留影、車手御用有氧飲品、麗寶國際賽車場周邊商品及駕駛本人保險等豐富內容。

讓麗寶賽道最具代表性的 Safety Car 帶你在賽道上體驗熱情奔放、熱血沸騰。同樣在麗寶國際賽車場內的「兒童交通安全教育館」，結合孩子們喜愛的遙控飛車、迷你小賽車、小小怪手、碰碰甩尾車、小小駕訓班等，讓小朋友可以在安全的環境下，透過邊玩邊學獲得交通安全、道路號誌等基本常識，適合親子暑假放電的行程。

▲「兒童交通安全教育館」，結合孩子們喜愛的遙控飛車、小小怪手、碰碰甩尾車、小小駕訓班等。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲「兒童交通安全教育館」，結合孩子們喜愛的遙控飛車、小小怪手、碰碰甩尾車、小小駕訓班等。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

以賽車、運動元素為設計理念的麗寶賽車主題旅店，暑假推出一泊一食4,999元起住宿專案，內含住宿一晚早餐2客，暑假更加碼探索世界、馬拉灣雙樂園雙日門票2張，讓入住旅客不僅能體驗賽道景觀最佳視野的住宿體驗，更能玩遍水陸雙樂園。即日起入住賽車主題旅店的房客，還能享卡丁車獨家房客優惠價。

麗寶卡丁車賽道是唯一獲得 FIA (國際汽車聯盟)認證，有「亞洲最佳卡丁賽道」之稱。車輛更引進外國原裝進口的法國 Sodi 單人座卡丁車、義大利 CRG 雙人座卡丁車供車友選擇，原價800元 Sodi 單人座卡丁車，房客價只要600元起；CRG 雙人座卡丁車房客價也只要900元起(原價1,200元)，快把握假期來趟麗寶國際賽車場展開刺激又充滿樂趣的旅程！

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