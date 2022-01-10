媲美雪景的「全台梅花聖地」新盤點！不只南投信義鄉，北部、日月潭步道也能賞梅

2022花海急著探頭，梅花、櫻花紛紛比往年更早盛放，除了早前與大家分享的陽明山花園、南投1.1公頃梅園秘境，還有許多地方的梅花正值最美花期，像是爬上日月潭步道還能坐享湖光山色，桃園、台中也能梅花集集樂，趕快把握一月最後一波雪景吧！

桃園：石門水庫

石門水庫楓林步道。圖／IG@taiwan.4fun授權

隱身桃園石門水庫的賞梅秘境為難得的低海拔梅花景，滿開時的白色花穗唯美不已，去年曝光吸引許多人朝聖。而新一年度花海在去年末搶先登場，隨著斜坡地勢延伸而長的梅花開得漂亮，周邊還有涼亭可以休憩，為一處親民的景點。

地點：桃園市大溪區復興里環湖路一段68號（石門水庫楓林步道）

台中：新社梅花隧道

免跑南投，台中新社也有絕美賞梅地。圖／IG@lilianwang_tw授權、IG@_a.raw_授權

台中新社的梅花隧道在大林國小旁，沿著路途行走可聞著花香到訪目的地，溪畔旁的小條道路兩側種滿了高度觸手可及的梅花，搭配溪流隨拍隨美，坐在彎道處還能輕鬆避開人潮，絕佳拍照地快收藏。

地址：台中市新社區福興里美林43號(大林國小隔壁)

南投：日月潭寶塔梅花

日月潭慈恩塔。圖／IG@taiwan.4fun授權

你也許知道南投魚池鄉的「慈恩塔」為當地亮點之一，但極少人知道這裡其實是賞梅的秘密基地。踏入園區除了可以欣賞到莊嚴的寶塔，現在周邊也開滿了雪白的梅花，加上前方細沙表面，讓人彷彿真的置身雪國，以不同視角欣賞日月潭地標。而沿著平緩好走的石板步道，即可將山光水色盡收眼簾，靜謐環境十分療癒。

日月潭慈恩塔步道能賞梅。圖／IG@taiwan.4fun授權

地址：南投縣魚池鄉慈恩塔

南投：柳家梅園

柳家花園。圖／IG@vivian06041授權

回到南投信義鄉知名的梅園，「柳家梅園」鄰近因長型玻璃窗及梅花風景被譽為「台版琉璃光院」的牛稠坑驛站，而白皙梅園配上綠色草坪形成了搶眼的視覺，穿著和服令人秒飛日本，仙氣四溢。不過由於花期較短，目前已剩下兩成，外地人可能要等年末或明年囉！

地址：南投縣信義鄉自強村陽和巷87號

南投：石家梅園

石家梅園。圖／IG@_a.raw_授權

另一家「石家梅園」為歷年最火紅的賞梅區，沿著步道可以遊賞遍佈山林的梅花海，除了洗版社群的水池倒影場景，不妨搭配同樣怒放的油菜花，在冬季美景注入春季活力。

地址：南投縣信義鄉綠美巷46之1號

南投：九份二山 九尖茶廠

九尖茶廠為南投國姓鄉人氣梅花景點。圖／IG@taiwan.4fun授權

南投九份二山為一座最高海拔達1000公尺的山城，「九尖茶廠」已飄起浪漫梅花雪，每條小徑、轉角都是最佳打卡背景。值得一提的是，白色花海前也有亮眼的油菜花盛開中，黃白交織讓畫面更加豐富，療癒仙境請收。

九尖茶廠為南投國姓鄉人氣梅花景點。圖／IG@taiwan.4fun授權

地址：南投縣國姓鄉南港村長石巷27-2號

*提醒大家因應疫情嚴峻，全台疫情警戒即日起至1/24維持二級，但出外拍照必須恢復戴口罩喔！

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