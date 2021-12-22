陽明山飄第一場梅雪！賞梅秘境的純白雪景　「台版琉璃光院」也提早開花

入冬天氣陸續轉涼，2021年除了耶誕節時高山區有望下雪，每逢一月才綻放的花季也極為提前盛放。台北的陽明山目前飄起第一場梅雪，化作一片純白景致；而有「台版琉璃光院」美譽的南投熱門賞梅地「牛稠坑驛站」，也宣佈園區花海提早開花，代表大家可以超前部署規劃第一場飄花香的雪景之旅囉！

陽明山杜鵑茶花園今年12/19現場花況。圖／IG@yijiun_lee授權

台北：陽明山杜鵑茶花園

今年12/19現場花況。圖／IG@yijiun_lee授權

台北人的後花園「陽明山」為健行、賞花的熱點，其中「杜鵑茶花園」悄然被披上了一件白色薄衣裳，搶先怒放的梅花讓園區浪漫感升級，翠綠的視野有了白皙花瓣點綴顯得更為典雅。而另一處明亮黃色系的圓形觀景樓也是取景亮點，以帶有古風的建築為背景，加上季節限定梅花美景，詩意美照就此誕生。

今年12/19現場花況。圖／IG@yijiun_lee授權

南投信義鄉：牛稠坑驛站

2021年1月攝下的餐廳內窗景視角。圖／IG@molly888666授權

作為南投信義鄉賞梅聖地三大天王之一的「牛稠坑驛站」鄰近柳家梅園，園內的餐廳設有長型透明玻璃窗，可以賞山巒、藍天白雲與梅花，為如夢似幻的景中畫。若抓好角度及光影加持，還能攝下天空之鏡，成為免飛日本也能賞的冬季「台版琉璃光院」。

去年最美花期落在1月下旬，而官方日前預告梅花已提前綻放，最佳花況預計比往年早，大家先空出一月份的行事曆，隨時關注官方第一手消息，準備迎接即將耀眼登場的梅雪吧。

12/19園區現場圖。圖／官方IG@wang_plumblossom

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