室內賞梅花＋天空之鏡！「台版琉璃光院」如仙境　南投最美窗景太迷人

1月步入梅花盛放期，全台下起梅花雪，而南投信義鄉除了有「烏松崙」、「風櫃斗」和「牛稠坑」三處必朝聖的賞梅景點，日前就有攝影好手分享了新視角下的亮點「台版琉璃光院」。只要坐在室內喝下午茶，即可悠哉欣賞梅花配藍天的窗景，桌面的倒影更彷彿天空之鏡，場景美如仙境。

圖／IG@molly888666授權 圖／牛稠坑驛站臉書專頁

獲得「琉璃光院」美譽的本尊為京都的「八瀨琉璃光院」，憑藉庭院造景及光影，加上秋季限定紅葉窗景，成為日本最夯賞楓景點之一。而南投這處小秘境座落鄰近柳家梅園的「牛稠坑驛站」，在陽光加持下美度毫不輸陣，長型透明玻璃窗外就是梅花，還有充斥綠意的山巒及草坪，可謂名副其實的景中畫。當戶外的梅樹枝芽隨風擺動、雲朵飄動時，還成了「會動的畫」，唯美意境令人著迷。

圖／IG@molly888666授權

「牛稠坑驛站」餐廳提供簡餐、小點心、茗茶及飲品，入內符合低消費就能輕鬆美拍，但提醒大家切勿佔位太久影響他人用餐，除了主要最長最美的窗景，室內一旁也有多扇木窗，可見的景致也十分怡人，午後來杯茶，再抬頭看看風景超愜意。園內也開放露營區，讓旅客盡享花海與山景環繞的遼闊視野，想看梅花的人記得把握最後的花況喲！

牛稠坑驛站

地址：南投縣信義鄉自強村陽和巷85號

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