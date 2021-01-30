快訊

染感源不明案889同診病患陪病者確診 陳時中：防火牆內

關係圖曝光！部桃群聚首現死亡新冠患者 案863護理師的婆婆清晨病逝

室內賞梅花＋天空之鏡！「台版琉璃光院」如仙境　南投最美窗景太迷人

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@molly888666授權
圖／IG@molly888666授權

1月步入梅花盛放期，全台下起梅花雪，而南投信義鄉除了有「烏松崙」、「風櫃斗」和「牛稠坑」三處必朝聖的賞梅景點，日前就有攝影好手分享了新視角下的亮點「台版琉璃光院」。只要坐在室內喝下午茶，即可悠哉欣賞梅花配藍天的窗景，桌面的倒影更彷彿天空之鏡，場景美如仙境。

圖／IG@molly888666授權
圖／IG@molly888666授權
圖／牛稠坑驛站臉書專頁
圖／牛稠坑驛站臉書專頁

獲得「琉璃光院」美譽的本尊為京都的「八瀨琉璃光院」，憑藉庭院造景及光影，加上秋季限定紅葉窗景，成為日本最夯賞楓景點之一。而南投這處小秘境座落鄰近柳家梅園的「牛稠坑驛站」，在陽光加持下美度毫不輸陣，長型透明玻璃窗外就是梅花，還有充斥綠意的山巒及草坪，可謂名副其實的景中畫。當戶外的梅樹枝芽隨風擺動、雲朵飄動時，還成了「會動的畫」，唯美意境令人著迷。

圖／IG@molly888666授權
圖／IG@molly888666授權

「牛稠坑驛站」餐廳提供簡餐、小點心、茗茶及飲品，入內符合低消費就能輕鬆美拍，但提醒大家切勿佔位太久影響他人用餐，除了主要最長最美的窗景，室內一旁也有多扇木窗，可見的景致也十分怡人，午後來杯茶，再抬頭看看風景超愜意。園內也開放露營區，讓旅客盡享花海與山景環繞的遼闊視野，想看梅花的人記得把握最後的花況喲！

牛稠坑驛站

地址：南投縣信義鄉自強村陽和巷85號

延伸閱讀：

搭捷運就能到！台北士林「平地雪、梅花隧道」美炸　2大免費賞梅地花況一覽

秒飛京都！新店咖啡廳「綠河」試營運狂洗版IG　日本街頭景色+旋轉樓梯超好拍

搭公車賞櫻花巷！陽明山「平菁街櫻花」大爆發，最佳花期＋拍攝亮點＋交通攻略

南投旅遊 花海 美景

相關新聞

室內賞梅花＋天空之鏡！「台版琉璃光院」如仙境　南投最美窗景太迷人

1月步入梅花盛放期，全台下起梅花雪，而南投信義鄉除了有「烏松崙」、「風櫃斗」和「牛稠坑」三處必朝聖的賞梅景點，日前就有攝影好手分享了新視角下的亮點「台版琉璃光院」。只要坐在室內喝下午茶，即可悠哉欣賞梅

南投「巴庫拉斯部落」秘境露營×獨木舟體驗太好玩！還能走古道、賞瀑布

說到南投景點，你會想到哪裡呢？是國內外旅客都愛的日月潭，還是復古鐵道的集集與車埕站呢？其實在南投有許多景點也與部落文化有關，像是今天小編要介紹的巴庫拉斯，正是一個充滿故事的地方，一起來看看巴庫拉斯有哪些玩法與周邊景點吧！

「台中首座海生館」預計明年啟用！基石建築外型＋10米大洋缸引爆期待，海線行程新亮點

南投最強美食！「董家肉圓」超大顆只要30元銅板價，還能淋湯二吃

來到南投旅行必吃的美食就屬「董家肉圓」了，有別於傳統的蒸肉圓，採用新鮮油炸的方式，搭配獨門醬汁簡直絕配，一顆大顆肉圓只要銅板價30元，還可以淋湯「二吃」，下次來南投玩絕對要嚐鮮看看喔！

【現在去哪兒】南投2天1夜深度遊！森林步道瀑布仙境、絕美宮廟、吊橋全攻略

現在去哪兒？有哪兒好吃、哪兒好玩？跟著兩個懂吃、懂旅行的女孩一起，玩遍南投壯麗美景吧！

向上市場「牛樂亭」秒飛日本！台中平價小火鍋只要149元、加19元肉量加倍

udn走跳美食／jason 最狂的小火鍋，288元就可以吃到宮崎A5和牛小火鍋，雪花牛、梅花豬小火鍋只要149元，加價19元就可以肉量加倍，讓你飽足感爆表，自製的麻辣醬和泡菜更是一絕，讓你的湯頭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。