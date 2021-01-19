北部就能賞梅！石門水庫「梅花雪秘境」滿開炸裂　免爬山沐浴仙氣美景

不想跑遠的北部人快看！1月吹起梅花雪熱潮，中南部各地賞梅景點皆傳出花況盛放好消息，如今有網友分享了位於桃園石門水庫的一處「梅花雪秘境」，放眼望去白茫茫一片，美度不輸國外。

圖／網友林卉姍授權

這處賞梅亮點隱身桃園石門水庫，有斜度的地勢種有梅樹，白色花穗在前陣子冷天加持下開好開滿，搭配陽光，場景顯得仙氣十足。若想把握時機搶拍梅花雪，導航石門水庫楓林步道即可抵達。網友分享花海位於水壩下方，開車可直達，若在壩頂上也能賞見這片雪白美景，完全不必費力登山。周邊還設有涼亭，可以稍微駐足休憩，靜下心來欣賞梅花花海，療癒身心。

圖／網友林卉姍授權

除了梅花，楓林步道亦是低海拔賞楓之地，周遭還有土石壩的山水風光，搭配槭林公園一併順遊賞花、踏青，超適合安排成一日遊，享受悠閒的一天。

石門水庫

地點：桃園市大溪區復興里環湖路一段68號（石門水庫楓林步道）

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