快訊

超高級豪宅「陶朱隱園」要賣多少？顏炳立曝一坪單價

法國出現新變異株B.1.640.2 傳染力強、更能使疫苗失效

南投一片白雪皚皚！信義鄉「1.1公頃梅園秘境」滿開　山林配雪景還不怕人擠人

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
今年1/2花況，以下皆同。圖／飛翔在天際授權
今年1/2花況，以下皆同。圖／飛翔在天際授權

2022首場不會融化的雪搶先看！日前有攝影好手在元旦連假時造訪南投梅園，拍下了滿開的梅花場景，空拍時放眼望去的白色花朵猶如北國雪景，花控們記得把握短暫花期衝一波。

圖／飛翔在天際授權
圖／飛翔在天際授權

作為賞梅聖地的信義鄉，擁有「烏松崙」、「風櫃斗」和「牛稠坑」三大人氣景點，而台21線99K處其實也有座「土場梅園」，雖知名都相較之下沒有那麼高，1.1公頃園地的梅樹全數盛放時卻是美度不輸陣，人潮還相對少，不必擔心人擠人。目前「土場梅園」全區綻放得耀眼，走在兩側都是梅花的S型道路上浪漫氛圍爆棚，即便沒有空拍機，平地也能拍出飽滿的構圖，實屬一大亮點。

圖／飛翔在天際授權
圖／飛翔在天際授權

而梅園四周也被翠綠山林環繞，看著延綿的雪景隧道及療癒山景，身心瞬間被淨化，免費打卡點必列入口袋，但務必一起維護佛心園主的心血，並謹記垃圾不落地。

圖／飛翔在天際授權
圖／飛翔在天際授權

延伸閱讀：

終於等到的「2022開幕景點」5選！新竹遠百1/8開幕、新北有神隱少女隧道...

大稻埕「最美水岸花海」超過7萬盆美如煙火！台北3大賞花點搭公共交通就能拍

新北三峽「1.4萬坪櫻花園」最佳賞花期曝、新增夜櫻景點！2022首波粉色美照入袋

南投旅遊 花海 美景 賞雪

相關新聞

南投一片白雪皚皚！信義鄉「1.1公頃梅園秘境」滿開　山林配雪景還不怕人擠人

2022首場不會融化的雪搶先看！日前有攝影好手在元旦連假時造訪南投梅園，拍下了滿開的梅花場景，空拍時放眼望去的白色花朵猶如北國雪景，花控們記得把握短暫花期衝一波。 作為賞梅聖地的信義鄉，擁有

市區甜點店就能賞水豚君！台南新開小白屋咖啡廳　吃水果塔、豆塔再拍可愛水豚

免跑農場、動物園，到市區甜點店就能搶拍水豚君！台南近期新開一家豆塔專賣店，佇立街道上的純白質感外觀十分吸睛，不僅能吃到水果塔、綜合口味的酥脆豆塔，更特別的是入店能夠賞見三隻萌水豚，勢必讓大小朋友瞬間融

雲林最在地玩法！古坑咖啡配山林、草嶺十景　療癒系生態旅遊輕鬆入袋

【旅奇傳媒/記者-王政】以台灣咖啡知名的雲林古坑鄉，最近水保局再度用巧思推出「第一杯咖啡」的微電影，成功讓台灣咖啡搖身一變走進精品行列；而曾經走過風華的草嶺，在水保局等單位的推廣下，以及社區發展協會的

造訪最美爬坡道、尋隱身山中的冠軍咖啡！走進嘉義梅山的絕色美景

【旅奇傳媒/記者-王政】來到嘉義，許多人會率先想到美味的雞肉飯或是知名的阿里山，但嘉義仍有許多值得旅人們細細品味的好選擇，在水保局南投分局的推廣下，越來越多人捨棄市區的喧囂，驅車沿著山路36彎走進梅山

放輪鹽鄉、夕照雙教堂！ 旅遊輕騎「嘉南濱海路線」 最令人期待與候鳥邂逅

嘉、南濱海地區的單車遊，主要路線圍繞在嘉義東石、布袋，以及台南市北門區，2天的旅程來回騎乘距離約100多公里，全線除了鄉間小路，也會騎乘在平日沒什麼車的省道，沿途坡度平緩，是很輕鬆有趣的一條旅遊路線。

粉漿蛋餅、甘單咖啡！台南美食路線「在地居民 vs. 外地網紅」行程大比拼

跟著 BOWZ 於 2020-11-02 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 11 個景點，其中包含 水仙宮飯糰、臺南早點、Tu Xing /土星工作室。 第3000次到台南（誇張）

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。