南投一片白雪皚皚！信義鄉「1.1公頃梅園秘境」滿開　山林配雪景還不怕人擠人

2022首場不會融化的雪搶先看！日前有攝影好手在元旦連假時造訪南投梅園，拍下了滿開的梅花場景，空拍時放眼望去的白色花朵猶如北國雪景，花控們記得把握短暫花期衝一波。

圖／飛翔在天際授權

作為賞梅聖地的信義鄉，擁有「烏松崙」、「風櫃斗」和「牛稠坑」三大人氣景點，而台21線99K處其實也有座「土場梅園」，雖知名都相較之下沒有那麼高，1.1公頃園地的梅樹全數盛放時卻是美度不輸陣，人潮還相對少，不必擔心人擠人。目前「土場梅園」全區綻放得耀眼，走在兩側都是梅花的S型道路上浪漫氛圍爆棚，即便沒有空拍機，平地也能拍出飽滿的構圖，實屬一大亮點。

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而梅園四周也被翠綠山林環繞，看著延綿的雪景隧道及療癒山景，身心瞬間被淨化，免費打卡點必列入口袋，但務必一起維護佛心園主的心血，並謹記垃圾不落地。

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