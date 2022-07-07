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眺望苗栗最美大龍村！ 徒步尋訪「劍潭古道、口山古道」 山稜視野遼闊、造橋口山展望佳

健行筆記／ 健行筆記Saiyan Broly

今日行程：劍潭古道大西二街登山口＞歇腳亭＞大觀景台＞斜陽亭＞小觀景台＞四等衛星控制點＞造橋火車站＞造橋車站日治宿舍群＞口山古道造橋國中登山口＞造橋老庄山＞周生橋＞觀景台＞造橋口山＞庄北伯公

劍潭古道，位於苗栗造橋鄉，全長約2公里，為早期大西村與大龍村往來之舊路，相傳鄭成功曾至此將劍擲於潭中而得名，山上有一顆四等衛星控制點，稜線上有諸多觀景平台，視野極佳，是欣賞苗栗最美村莊大龍村的最佳地點

口山古道，位於苗栗造橋鄉，全長約1.6公里，早年為造橋村，朝陽村與談文村聯絡之要道，因通往造橋口山而得名，山稜視野相當遼闊，沿途風光明媚今天就由劍潭水庫附近，大西二街之劍潭古道登山口起登

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大板根

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首先到達的是歇腳亭，景觀還不錯，可以遠眺大龍村，劍潭水庫

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繼續前進來到大觀景平台，步道相當好走，坡度也不大

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大龍村其中一個村落被群山環抱，翠綠的稻田映入眼簾，猶如與世隔絕的世外桃源

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觀景台360度環繞視野，還有祈福鐘

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遇叉路，取右行，左往大龍村

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沿著稜線走，視野也相當不錯

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最遠方的大壩就是劍潭水庫

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抵達斜陽亭

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繼續前行，前往小觀景台

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小觀景台的視野看得更遠，遠方群山猶如龍背一樣壯觀

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途經一個四等衛星控制點，不遠處出現崩壁

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從劍潭街的出口下山，接著前往造橋火車站

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經過造橋鄉活動中心，樣子很特殊，是客家圓樓的造型

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羅馬式造橋火車站，建於昭和10年，當初是為了迎接日本皇太子而修造，日本多位皇室也曾到訪，造橋庄始於清雍正時期，歷史悠久

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接著參觀火車站旁的舊宿舍群

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最漂亮的是驛長宿舍，建於昭和13年，保存相當良好

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後方是助驛宿舍（副站長）

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宿舍群整個庭院超大，石橋配上翠綠的水池，加上植栽樹木，彷彿一秒置身於日本，真的很美

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馬路對面也有一棟日式建築，還有人居住，感覺是相當傳統的日式民宅

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沿著平仁路走，不久就抵達口山古道登山口，就在造橋國中旁邊

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綁著布條的小山徑上去是造橋老庄山

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返回主路徑，順著步道續前行

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沒多久到達竹林中的周生橋，中國式的詩情畫意，非常美

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往觀景平台的方向走

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觀景台到了，可惜樹木遮蔽視線展望不佳

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路過一個圖根點

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沿著稜線走，視野相當不錯，可望見新竹海岸

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遠眺美麗的竹南市區

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口山古道一路真的是風景秀麗，風光明媚，令人神清氣爽

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林相也相當優美

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遇叉路，先取左上到造橋口山，右邊是等等要下山的路線

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壯觀的大崩壁

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過了大崩壁，抵達造橋口山

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折返至叉路下山

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由庄北伯公（清明福德祠）登山口下山，那麼今日的旅途就到這裡

古道 登山 步道

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