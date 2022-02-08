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想賞「夢幻湛藍瀑布」免跋山涉水！苗栗南庄神仙谷　來回1小時朝聖電影拍攝地

聯合新聞網 / 橘子貓TTtrips
圖片來源：橘子貓TTtrips
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在台灣有不少景點會因為電影或電視劇的取景而爆紅，在苗栗南庄就有一部因為票房破億的電影而爆紅的夢幻瀑布「神仙谷」，除了電影的宣傳曝光，加上瀑布的夢幻美景，每到假日總是吸引許多來各縣市甚至國外的遊客來朝聖！

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關於神仙谷

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海拔高度：650公尺 ｜ 全長1.5公里

難易度：◐○○○○｜ 來回約1小時

位於苗栗南庄鄉的神仙谷，是由三條溪匯流切割而成的峽谷地形，因岩床有十公尺多的高度差，傾瀉而下成了夢幻的瀑布景點。前往瀑布的步道皆為木棧道，非常適合大人小孩一起跳戰！ * 注意：石門步道目前已關閉請勿貿然前往。

神仙谷的步道入口位於馬路旁，建議可以導航至「七分醉餐廳」比較好找，抵達後入口旁有少量的停車位，還有小販在販售香腸、山豬肉和飲料。在攤販的旁邊有一個指標寫著「神仙谷」，那裡下去就是通往神仙谷瀑布的步道。

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進入步道後，被竹林和峭壁環繞著，好險沿途都是平緩好走的木棧板（開始有一段是較陡的石階），可以停下腳步好好欣賞鬼斧神工的大自然，難怪很多人都說這個景點的CP值很高，因為不用跋山涉水就可以看到壯觀的美景和瀑布。

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走過木棧板後馬上就會遇到神仙谷吊橋，這座吊橋上是許多網友推薦拍溪水、瀑布和拍網美照的最佳角度，走到這別忘了停下腳步多拍幾張！

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在吊橋上看到了神仙谷瀑布的全貌，快門停不下來，三條溪傾瀉而下的畫面非常值得捕捉，但更吸引人的是湛藍的溪水，真的是那種動畫裡會出現的「很夢幻的藍」，難怪聽在地人說這裡每到假日總是滿滿的遊客，但是絕對值得走這一趟，因為鏡頭下的那個畫面現在再看一次還是覺得怎麼可以這麼美！

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橘貓貼心建議

這次介紹的神仙谷步道非常適合全家大小一起去走，如果有多安排一些時間，大家可以開車在往山上走，大約在海拔850公尺有一個原住民部落「鹿場」，在那裡還隱藏著一座神似日本富士山的小百岳「加里山」，如果還有時間和力氣的話，非常推薦大家可以去挑戰看看唷！

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瀑布 步道 吊橋

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