快訊

驚爆童年受虐！伊能靜皮潰爛「浸泡雙氧水」痛哭仍被壓

國道1號北向「8車連環撞」！西螺路段紫爆回堵2公里 時速僅18公里

影／台中七期豪宅保全「寄生上流」？ 把公設當自家惹議

台北市也有清幽森林！都市裡的「萬坪花卉村」免門票玩到翻 「漂移卡丁車、手作DIY」激推必訪

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／台北花卉村官網、摘自Google地圖 網友Corey
圖／台北花卉村官網、摘自Google地圖 網友Corey

都市裡的綠植秘境！台北市竟有超過萬坪的超大「花卉文創園區」，不僅能夠免費入園，還有漂移卡丁車、親子手作等趣味活動，還有稀有的花卉、盆栽得以開眼界，難怪有網友留下「不虛此行」、「大人小孩都不會無聊的地方」等好評。

圖／台北花卉村官網
圖／台北花卉村官網

圖／台北花卉村官網
圖／台北花卉村官網

隱身大城市裡的小鄉村！位於台北市士林區的「台北花卉村」園區占地萬餘坪，五花八門的各式花卉綠植引人入勝，四季草花、多肉仙人掌、蕨類觀葉、庭園喬灌木統統有，而5月最應景的康乃馨也正綻放美麗，適合帶媽咪來飽眼福、同框拍美照。除了免費入園大加分外，園區內的「漂移卡丁車」更是嗨度爆表，讓人玩到不亦樂乎。

圖／摘自Google地圖 網友陳政中
圖／摘自Google地圖 網友陳政中

圖／台北花卉村粉絲頁
圖／台北花卉村粉絲頁

圖／摘自Google地圖 網友Corey
圖／摘自Google地圖 網友Corey

「台北花卉村」主打親近各種花卉、香草園藝體驗，累了還有庭園美食可以享用，騎單車、動手DIY等多樣活動應有盡有，笑嗨嗨一整天。

不少人到訪後，都會到Google寫下好評，像是「可以跟家人或親子留下好的回憶」、「很棒的地方，逛累了旁邊還可以喝咖啡吃點心，價格也實惠，大推」、「台北市區我最喜歡的花市」等，提供台北人一個好到達的綠意秘境。

圖／摘自Google地圖 網友Toro Chang
圖／摘自Google地圖 網友Toro Chang

台北花卉村

地址：台北市士林區延平北路七段18-2號

5月開園時間：週二至日9:00-18:30（週一休園，若遇國定例假日則順延）

粉絲專頁：https://www.facebook.com/taipeigardenmall

編輯推薦

DIY 咖啡 單車 大台北旅遊 文創 秘境 親子旅遊

相關新聞

台北市也有清幽森林！都市裡的「萬坪花卉村」免門票玩到翻 「漂移卡丁車、手作DIY」激推必訪

都市裡的綠植秘境！台北市竟有超過萬坪的超大「花卉文創園區」，不僅能夠免費入園，還有漂移卡丁車、親子手作等趣味活動，還有稀有的花卉、盆栽得以開眼界，難怪有網友留下「...

台北特色貴州料理！道地黔菜一吃上癮 貼心客製人人都可品嘗

喜歡酸辣的你想來點不一樣的體驗嗎？位於台北的【東方饌黔天下貴州主題餐廳】主打道地的貴州料理，微酸微辣的風格讓人一吃就愛上，迷人的風味擄獲了一眾饕客的心。

新北石碇「鱷魚島觀景台」 石碇這鱷魚真的不好找！

udn走跳旅遊／Ann‧榜哥‧生活事務所 放在口袋名單內好多年的千島湖、鱷魚島，這次終於來朝聖了！但我和榜哥始終還是找不到千島湖的觀景平台，依循著導航前往”千島湖”還真的會卡在半路，路超小條到很

天王天后御用VJ打造 信義區「四四南村光雕秀」限期登場

由知名影像藝術家、天王天后御用VJ「黃夏妤 Faustine0.5mg」打造的「LIGHT UP 南村有光」最新作品「城...

「台北老爺Le Cafe咖啡廳」新裝潢全新登場！海鮮起司鍋、燒肉與蒸籠無限爽吃

「台北老爺酒店」榮耀邁入40週年，隆重宣布Le Cafe咖啡廳於4月26日盛大開幕了！全新Le Cafe吃到飽咖啡廳以自然生態圈為設計靈感，融合海洋、綠林與水岸生態，呈現出令人心曠神怡的海岸與山脈色調，為用餐環境帶來全新質感。

相機準備好！新北市「新海人工濕地」 荷花初綻放了

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著春暖花開、萬物復甦的季節來臨，位於新北市新月橋板橋端的「新海二、三期人工濕地」迎來了荷花盛開的美好季節，遊客可前往欣賞荷花出淤泥而不染的優美姿態。 對於喜歡賞花和

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。