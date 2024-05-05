台北市也有清幽森林！都市裡的「萬坪花卉村」免門票玩到翻 「漂移卡丁車、手作DIY」激推必訪
都市裡的綠植秘境！台北市竟有超過萬坪的超大「花卉文創園區」，不僅能夠免費入園，還有漂移卡丁車、親子手作等趣味活動，還有稀有的花卉、盆栽得以開眼界，難怪有網友留下「不虛此行」、「大人小孩都不會無聊的地方」等好評。
隱身大城市裡的小鄉村！位於台北市士林區的「台北花卉村」園區占地萬餘坪，五花八門的各式花卉綠植引人入勝，四季草花、多肉仙人掌、蕨類觀葉、庭園喬灌木統統有，而5月最應景的康乃馨也正綻放美麗，適合帶媽咪來飽眼福、同框拍美照。除了免費入園大加分外，園區內的「漂移卡丁車」更是嗨度爆表，讓人玩到不亦樂乎。
「台北花卉村」主打親近各種花卉、香草園藝體驗，累了還有庭園美食可以享用，騎單車、動手DIY等多樣活動應有盡有，笑嗨嗨一整天。
不少人到訪後，都會到Google寫下好評，像是「可以跟家人或親子留下好的回憶」、「很棒的地方，逛累了旁邊還可以喝咖啡吃點心，價格也實惠，大推」、「台北市區我最喜歡的花市」等，提供台北人一個好到達的綠意秘境。
台北花卉村
地址：台北市士林區延平北路七段18-2號
5月開園時間：週二至日9:00-18:30（週一休園，若遇國定例假日則順延）
粉絲專頁：https://www.facebook.com/taipeigardenmall
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