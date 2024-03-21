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馬偕小白宮！淡水低調新景點「巫登益美術館」朝聖百年建築 「必訪7大亮點」解鎖絕美落日

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／巫登益美術館粉專、IG@ly18_food授權
圖／巫登益美術館粉專IG@ly18_food授權

文青人的淡水新景點！北部異國風古蹟拍不停，結合中西風格的「巫登益美術館」翻修了自1875年就有的百年建築，低調坐落在新北淡水，沒有鼎沸人聲更能沉浸在藝術與文化的薰陶中，還有「馬偕小白宮」的美稱，優雅的西班牙建築風格超好拍，秒飛南歐不誇張。

圖／巫登益美術館粉專
圖／巫登益美術館粉專

圖／IG@ly18_food授權
圖／IG@ly18_food授權

新北淡水「巫登益美術館」建築本身興建於1857年，由馬偕博士親自監工與設計，白色外觀給了它「馬偕小白宮」的稱呼。屋架及地板建材取自廈門福杉木，結合岩石壁材，整體走西班牙風格，正門與迴廊設有「白堊壺門走廊」淡雅別緻。

圖／巫登益美術館粉專
圖／巫登益美術館粉專

觀海台。圖／巫登益美術館粉專
觀海台。圖／巫登益美術館粉專

建築經過重新翻修後，以台灣當代彩墨藝術大師巫登益先生起名為「巫登益美術館」，展出大師的畢生創作和收藏，增設國際級美術館的標準燈光、展線與展牆，融合世界與台灣本土藝術，用新穎畫作為歷史建築注入現代感。

「藝樹美院」令人感嘆大自然的鬼斧神工。圖／巫登益美術館粉專
「藝樹美院」令人感嘆大自然的鬼斧神工。圖／巫登益美術館粉專

「窄門」及「扶搖梯」。圖／klook
「窄門」及「扶搖梯」。圖／klook

到訪記得尋找「窄門」、「晚清燕尾」、「牛津之窗」、「白日閣」、「藝樹美院」、「扶搖梯」及「觀海臺」等7大特色亮點，像是在全白的日式木屋「白日閣」可透過四面窗望見別樣風光，還能遠眺觀音山；沿「扶搖梯」而上走到頂層「觀海臺」，特別是在傍晚時分，更能一覽著名的「淡水八景」之一「觀音夕陽」，愜意又浪漫。

白日閣。圖／klook
白日閣。圖／klook

傳統清代紅磚燕尾房「晚清燕尾」一排紅磚中式古厝。圖／klook
傳統清代紅磚燕尾房「晚清燕尾」一排紅磚中式古厝。圖／klook

圖／IG@ly18_food授權
圖／IG@ly18_food授權

館內、庭院各角落都別有驚喜，去過的網友都大讚「真的很好拍」、「樓頂風景很讚」、「好復古」，甚至一逛就是兩小時，週末淡水一日遊馬上安排。

淡水八景「觀音夕陽」。圖／巫登益美術館粉專
淡水八景「觀音夕陽」。圖／巫登益美術館粉專

圖／IG@ly18_food授權
圖／IG@ly18_food授權

巫登益美術館

地址：新北市淡水區真理街巫登益當代藝術園區

營業時間：週一至五9:30-17:00；週六日9:30-18:00（每月第二週星期一閉園休館）

門票：全票80元、優待票50元

官網：https://wdyart.com.tw/

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