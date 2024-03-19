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SJ圭賢「台北一日遊VLOG」來了！首嘗「雙月」掀意外插曲 「同款必點菜單」請收藏

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自圭賢個人YT頻道
圖／摘自圭賢個人YT頻道

韓星同款餐廳來了！SUPER JUNIOR成員圭賢在個人YT頻道上傳「台灣VLOG第一彈」，分享快閃台北吃到的道地美食餐廳「雙月」，從點單到品嘗都能看出他對美食的熱愛與期待，同時公開了他本次的點菜清單，讓ELF們能夠開吃同款菜單！

圖／摘自圭賢個人YT頻道
圖／摘自圭賢個人YT頻道

圖／摘自圭賢個人YT頻道
圖／摘自圭賢個人YT頻道

SUPER JUNIOR成員圭賢在個人YT頻道分享去年1月來台時的旅行VLOG，第一彈以快閃台北為主題，他也在視頻中提到，約5~6年前曾和朋友造訪地熱谷、淡水等景點，留下了很美好的回憶，而本次只有一天時間能夠運用，打算吃點台北美食、簡單走訪幾個景點。

圖／摘自圭賢個人YT頻道
圖／摘自圭賢個人YT頻道

由於自助點餐機上無翻譯，他只好看圖點單。圖／摘自圭賢個人YT頻道
由於自助點餐機上無翻譯，他只好看圖點單。圖／摘自圭賢個人YT頻道

圖／摘自圭賢個人YT頻道
圖／摘自圭賢個人YT頻道

落地後，他從吃開啟他的旅程，為了嘗試一些新的店家，他首先到了知名餐廳「雙月」，經歷了一波點餐考驗後，滷肉飯、愛恨椒芝麵、蛤蜊燉雞腿湯等招牌美味一一上桌。喝了一口鮮味雞湯令他驚豔發出「哇」一聲讚嘆，喝一匙就停不下來，更開玩笑說「碗太小了，吃起來不方便」。

一口雞湯令他為之驚豔。圖／摘自圭賢個人YT頻道
一口雞湯令他為之驚豔。圖／摘自圭賢個人YT頻道

而在品嘗「愛恨椒芝麵」之前，因為使用翻譯器不小心在點單時選擇「不要蔥」，他可惜地說「原本應該要有蔥的」，但仍是大口開吃，中式甜辣風味也讓他吃得很過癮，接著就是一陣沉浸式吃播。

愛恨椒芝麵、雙月乾蚵。圖／摘自圭賢個人YT頻道
愛恨椒芝麵、雙月乾蚵。圖／摘自圭賢個人YT頻道

此外，他也嘗鮮挑戰「仙草雲飲」，喝完後露出了謎之微笑。而在VLOG的最後，則以參觀龍山寺畫下句點。

圭賢首度挑戰「仙草雲飲」。圖／摘自圭賢個人YT頻道
圭賢首度挑戰「仙草雲飲」。圖／摘自圭賢個人YT頻道

圭賢同款雙月菜單

⬤ 滷肉飯

⬤ 愛恨椒芝麵

⬤ 蛤蜊燉雞腿湯

⬤ 紅燒金鮮鱸魚

⬤ 雙月乾蚵

⬤ 高山高麗菜

圭賢台灣VLOG第一彈完整版：https://www.youtube.com/watch?v=vSoPOpYS2AU

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