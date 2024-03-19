SJ圭賢「台北一日遊VLOG」來了！首嘗「雙月」掀意外插曲 「同款必點菜單」請收藏
韓星同款餐廳來了！SUPER JUNIOR成員圭賢在個人YT頻道上傳「台灣VLOG第一彈」，分享快閃台北吃到的道地美食餐廳「雙月」，從點單到品嘗都能看出他對美食的熱愛與期待，同時公開了他本次的點菜清單，讓ELF們能夠開吃同款菜單！
SUPER JUNIOR成員圭賢在個人YT頻道分享去年1月來台時的旅行VLOG，第一彈以快閃台北為主題，他也在視頻中提到，約5~6年前曾和朋友造訪地熱谷、淡水等景點，留下了很美好的回憶，而本次只有一天時間能夠運用，打算吃點台北美食、簡單走訪幾個景點。
落地後，他從吃開啟他的旅程，為了嘗試一些新的店家，他首先到了知名餐廳「雙月」，經歷了一波點餐考驗後，滷肉飯、愛恨椒芝麵、蛤蜊燉雞腿湯等招牌美味一一上桌。喝了一口鮮味雞湯令他驚豔發出「哇」一聲讚嘆，喝一匙就停不下來，更開玩笑說「碗太小了，吃起來不方便」。
而在品嘗「愛恨椒芝麵」之前，因為使用翻譯器不小心在點單時選擇「不要蔥」，他可惜地說「原本應該要有蔥的」，但仍是大口開吃，中式甜辣風味也讓他吃得很過癮，接著就是一陣沉浸式吃播。
此外，他也嘗鮮挑戰「仙草雲飲」，喝完後露出了謎之微笑。而在VLOG的最後，則以參觀龍山寺畫下句點。
圭賢同款雙月菜單
⬤ 滷肉飯
⬤ 愛恨椒芝麵
⬤ 蛤蜊燉雞腿湯
⬤ 紅燒金鮮鱸魚
⬤ 雙月乾蚵
⬤ 高山高麗菜
圭賢台灣VLOG第一彈完整版：https://www.youtube.com/watch?v=vSoPOpYS2AU
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