《周處除三害》阮經天吃的排骨便當爆紅！「豐米便當」趁勢推限時吃到飽

陳桂林同款便當紅到對岸！ 犯罪劇情電影《周處除三害》在Netflix一上線，立即成為熱門排行第一，而阮經天飾演的「陳桂林」在葬禮上大嗑便當，吃得津津有味，讓這款便當掀起熱烈討論，有小紅書網紅搶先開箱分享試吃心得，而業者也趁勢宣傳周年慶吃到飽活動。

圖／翻攝豐米便當formebento臉書

在《周處除三害》的電影開頭中，阮經天與劉子銓飾演的黑道小弟坐在一起，手上拿著一份便當，大口吃肉、大口扒飯的模樣，看起來相當美味，該影片在兩岸爆紅以後，不少網友十分好奇，這款「陳桂林同款排骨便當」，吃起來究竟是什麼味道。

圖／周處除三害官方IG

小紅書網紅RACHE特地跑去豐米便當，購買了同款排骨便當，並公開試吃心得，他表示，豐米的排骨便當售價為95元，有配好的3樣的小菜與滿滿白飯，排骨最厚處超過1公分，採用先炸後滷的料理方式，與江浙一帶的「大排」十分相似，但入味偏淡。試吃心得也引發網友討論，紛紛留言說「電影院看他吃排骨，我都餓了」、「陳桂林吃什麼都好香的感覺」

圖／翻攝小紅書＠RACHE

對於意外成為網友熱議的「豐米便當」，發文承認阮經天吃的就是自家便當，出現在電影中是一代店的傳統便當，現在還有Forme bento二代店，除了傳承獨門排骨的精髓與味道，更新增副主菜與暖心甜湯，獨家訂製開模的便當盒還可以微波。

圖／翻攝豐米便當formebento臉書

業者也趁勢推出新竹兩間直營店3月份周年慶吃到飽，凡會員內用加價20元，即可參加限時60分鐘的黑底便當吃到飽，可選擇雞腿便當、排骨便當、古製招牌便當、醬燒肉便當、副主菜便當，可重複添加原有便當格中的內容物。