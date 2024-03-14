全日本第一名的豬排店要來台了！4月合作鷹流拉麵推100份快閃活動
號稱「全日本第一名」的炸豬排「成蔵」（とんかつ成蔵）確定將來台啦！由「鷹流拉麵」老闆親自公布「喜訊」，將於4月來台。不僅如此，還會與鷹流拉麵合作推出一日快閃活動，預計將會供應100份限定餐點，喜歡豬排的粉絲絕對不要錯過。
鷹流拉麵創辦人鷹峰涼一（Ryouichi Takamine）日前在社群網站臉書分享，豬排店「成蔵」將於4月來台。還會與鷹流拉麵於4月13日合作提供100份的限定餐點。
或許台灣讀者尚不了解，但說到成蔵炸豬排是日本美食評論網站「Tabelog」排名第一的豬排店，分數高達4.18分，過去還有登上米其林必比登推薦，至於成蔵豬排最大特點強調，豬排採取低溫油炸，外酥內軟，肉質還會有鮮嫩的粉紅色，號稱第一也不為過。相關資訊及預約方法會陸續公布，詳情靜待官方消息說明吧。
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