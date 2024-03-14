快訊

00940一窩蜂申購如「羊群效應」…ETF仍有風險會上下波動！ 他：股市賠錢其實是好的開始？

測試飛機輪圈未戴安全帽爆頭亡 台南輪圈工廠停工、罰鍰30萬

全日本第一名的豬排店要來台了！4月合作鷹流拉麵推100份快閃活動

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自とんかつ成蔵官網
圖／取自とんかつ成蔵官網

號稱「全日本第一名」的炸豬排「成蔵」（とんかつ成蔵）確定將來台啦！由「鷹流拉麵」老闆親自公布「喜訊」，將於4月來台。不僅如此，還會與鷹流拉麵合作推出一日快閃活動，預計將會供應100份限定餐點，喜歡豬排的粉絲絕對不要錯過。

圖／取自とんかつ成蔵官網
圖／取自とんかつ成蔵官網

鷹流拉麵創辦人鷹峰涼一（Ryouichi Takamine）日前在社群網站臉書分享，豬排店「成蔵」將於4月來台。還會與鷹流拉麵於4月13日合作提供100份的限定餐點。

圖／取自とんかつ成蔵官網
圖／取自とんかつ成蔵官網

圖／取自とんかつ成蔵官網
圖／取自とんかつ成蔵官網

或許台灣讀者尚不了解，但說到成蔵炸豬排是日本美食評論網站「Tabelog」排名第一的豬排店，分數高達4.18分，過去還有登上米其林必比登推薦，至於成蔵豬排最大特點強調，豬排採取低溫油炸，外酥內軟，肉質還會有鮮嫩的粉紅色，號稱第一也不為過。相關資訊及預約方法會陸續公布，詳情靜待官方消息說明吧。

圖／取自とんかつ成蔵官網
圖／取自とんかつ成蔵官網

圖／取自とんかつ成蔵官網
圖／取自とんかつ成蔵官網

編輯推薦

拉麵 日本美食 豬排

相關新聞

全日本第一名的豬排店要來台了！4月合作鷹流拉麵推100份快閃活動

號稱「全日本第一名」的炸豬排「成蔵」（とんかつ成蔵）確定將來台啦！由「鷹流拉麵」老闆親自公布「喜訊」，將於4月來台。不僅如此，還會與鷹流拉麵合作推出一日快閃活動，預計將會供應100份限定餐點，喜歡豬排的粉絲絕對不要錯過。

「白色情人節」美食優惠！ 星巴克買1送1、手搖飲送花禮、花圈比薩199元、飯店加碼龍蝦吃到飽

白色情人節優惠！ 買手搖送花禮、咖啡買1送1、必勝客花圈比薩199元、十二廚加碼龍蝦吃到飽

麥當勞2024年限定新款甜心卡！怎麼買？有哪些優惠組合？「焦糖冰奶茶」回歸網讚：最正確的決定

麥當勞將於3月13日推出全新「甜心卡」，以「麥當勞叔叔與好朋友們抖陣一起」為主題，推出「麥當勞叔叔」、「漢堡神偷」、「奶昔大哥」、「大鳥姐姐」等4款卡片，…

最新！2024「亞洲50最佳餐廳」公布51至100名 新加坡、東京是最大贏家

2024亞洲50最佳餐廳（Asia's 50 Best Restaurants）今天公布第51～100名榜單，總共有來自...

蘇丹紅名單＋1！拉麵名店「鬼金棒」宣佈退費

衝擊全台的「蘇丹紅」食安風暴持續岩燒，拉麵名店「鬼金棒」近日也傳出店內辣椒粉也受到波及。業者也發布貼文，指出2023年1...

鯊鯊又來了！壽司郎Gawr Gura貼紙、大苑子草莓冰登場

隨著春季到來，連鎖迴轉壽司「壽司郎」即日起推出一系列全新菜色，包括有使用南方黑鮪製成的「厚切中腹」，還有野菜天婦羅、炭燒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。