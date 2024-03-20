爽吃30道蔬食！「未來市集」盛大進軍信義商圈，自備餐具享優惠，還有扭蛋快抽
「未來市集」進攻信義商圈了！自2024年3月23日至3月24日，信義商圈興雅路將舉辦盛大的「未來市集」週末快閃活動。不僅享受美食，還有扭蛋大獎等精彩節目等待讀者們參與，趕快召集親朋好友一起美食吃起來吧！
由niusnews 妞新聞與植境plantārium聯合主辦的「未來市集」帶來眾多美味蔬食，包括貳樓陽光海地未來堡、養心茶樓橙汁芋蓮藕干炒牛河、養心沙龍上海菜飯熾椒松阪烤若等創新料理。此外，金色三麥、ICEGYARU霜淇淋專門店、灑白甜等老朋友也將再次亮相，一場場美食驚喜，吃都吃不完。
除了美食外，還有豐富的扭蛋大獎等你抽中，包括Dyson吹風機、RHINOSHIELD犀牛盾手機固架MINI等。填寫問卷更有加碼抽獎機會，不容錯過！值得一提的是別忘了自備餐具參加活動，享受餐點折抵優惠，讓大家共同為綠色地球盡一份心力。
未來市集
日期：2024/3/23(六)－3/24(日)
時間：12:00－20:00
地點：信義商圈興雅路(新光三越A4、Bellavita與微風信義中間)
網站：https://www.niusnews.com/event/futuremarket
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