快訊

金門釣客迷航福建！其中1人疑是軍人 金防部這樣說

支付不便將有解？ 陸央行開放赴華人士用數位人民幣

汪小菲笑容滿面現身法院 傳娶台籍女友「很喜歡這邊會常來」

蛋捲冰淇淋買1送1！麥當勞最新優惠懶人包：早餐送薯餅、人氣7單品買一送一、霸氣套餐101元 省錢吃麥當勞進入倒數

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／麥當勞提供、摘自網路
圖／麥當勞提供、摘自網路

蛋捲冰淇淋買一送一！速食龍頭麥當勞為顧客省荷包，特別於麥當勞APP全球版祭出多種美味優惠，像是「蛋捲冰淇淋買一送一」、「單點帕瑪森主廚鷄腿堡送中薯」等好康。而春節推出「龍年開春優惠券」則進入倒數，7項單品買一送一、超爽套餐101元起等統統有。

圖／麥當勞提供
圖／麥當勞提供

麥當勞APP限定5優惠

麥當勞於全球版APP祭出五種優惠選擇，「買無敵大麥克套餐送小玉米濃湯」、「單點吉事蛋堡送薯餅」好康到3/22；而深受消費者喜愛的「蛋捲冰淇淋買一送一」、「單點豬肉滿福堡加蛋送薯餅」、「單點帕瑪森主廚鷄腿堡送中薯」則優惠至3/24，蛋捲冰淇淋不適用得來速，其他相關使用規則請見APP說明。

即日起至3/24，麥當勞APP推出「蛋捲冰淇淋」買1送1，平均一支只要9元。圖／麥當勞提供
即日起至3/24，麥當勞APP推出「蛋捲冰淇淋」買1送1，平均一支只要9元。圖／麥當勞提供

龍年開春優惠券

春節檔期推出的開春優惠券活動就到3/26，大薯、6塊麥克鷄塊、金黃地瓜條統統買一送一；四重麥香鷄/魚堡或四重吉事牛堡搭配4塊麥克鷄塊、小薯和33元飲品只要101元；還有多達14種雙人套餐選擇及早餐優惠，優惠最後倒數一週，把握優惠省錢開吃。完整優惠券下載點此

麥當勞「龍年開春優惠券」進入倒數，優惠到3/26。圖／麥當勞提供
麥當勞「龍年開春優惠券」進入倒數，優惠到3/26。圖／麥當勞提供

歡樂送加1元多1件

3/26前，於麥當勞歡樂送網路訂餐時，輸入優惠碼【1FOR1】可享大薯、6塊麥克鷄塊、OREO冰炫風等美味小點「加1多1件」優惠。

3/26前，於麥當勞歡樂送網路訂餐輸入優惠碼「加1多1件」優惠。圖／麥當勞提供
3/26前，於麥當勞歡樂送網路訂餐輸入優惠碼「加1多1件」優惠。圖／麥當勞提供

編輯推薦

App 冰淇淋 春節 漢堡 蛋捲 買一送一 麥當勞

相關新聞

台中大遠百、板橋大遠百餐飲擴張 台中獨家「旭集」年底進駐

國際精品、餐飲，可說是目前百貨商場當家，業績、人潮指標的兩大樑柱。疫情期間國內出現精品大暴買、業績跳躍成長的繁景，也因為...

蘭餐廳4月攜手越南AKUNA於台北共演 再創當代日料新意

連年獲得《米其林指南》推薦肯定的台北蘭餐廳，在新主廚佐藤清（Sato Kiyoshi ）於2023年10月上任後，奠定「...

18品牌優惠齊發！ 32週年「米塔集團」滿1000送300　對中「3、2」銅板價32元開吃

18品牌優惠齊發！ 「米塔集團」32週年滿千送百優惠 對中「3、2」銅板價32元開吃

7-ELEVEN開賣「名廚義大利麵」 經典松露水管麵奢華感滿滿

超商鮮食質感升級，7-ELEVEN攜手專業職人精心研發獨家新品，自3月20日起將首度與榮獲義大利餐飲權威評鑑指南二蝦殊榮...

爭鮮「白飯便當」又來了！2款盲盒口味 加碼抽買1送1

隨著愚人節即將到來，由爭鮮推出、看似整盒只有白飯的「飯裡藏鮮」又再度登場！此次不僅附上插畫家聯名貼紙，還可參與抽獎，有機...

只有1天！吉比鮮釀餐廳點主菜、送啤酒、無限續杯半價

吉比鮮釀餐廳將於3月26日至5月20日推出春季繽紛新菜，並於活動首日舉辦「Tapping Day」，歡慶季節新菜色與啤酒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。