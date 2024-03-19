蛋捲冰淇淋買1送1！麥當勞最新優惠懶人包：早餐送薯餅、人氣7單品買一送一、霸氣套餐101元 省錢吃麥當勞進入倒數
蛋捲冰淇淋買一送一！速食龍頭麥當勞為顧客省荷包，特別於麥當勞APP全球版祭出多種美味優惠，像是「蛋捲冰淇淋買一送一」、「單點帕瑪森主廚鷄腿堡送中薯」等好康。而春節推出「龍年開春優惠券」則進入倒數，7項單品買一送一、超爽套餐101元起等統統有。
麥當勞APP限定5優惠
麥當勞於全球版APP祭出五種優惠選擇，「買無敵大麥克套餐送小玉米濃湯」、「單點吉事蛋堡送薯餅」好康到3/22；而深受消費者喜愛的「蛋捲冰淇淋買一送一」、「單點豬肉滿福堡加蛋送薯餅」、「單點帕瑪森主廚鷄腿堡送中薯」則優惠至3/24，蛋捲冰淇淋不適用得來速，其他相關使用規則請見APP說明。
龍年開春優惠券
春節檔期推出的開春優惠券活動就到3/26，大薯、6塊麥克鷄塊、金黃地瓜條統統買一送一；四重麥香鷄/魚堡或四重吉事牛堡搭配4塊麥克鷄塊、小薯和33元飲品只要101元；還有多達14種雙人套餐選擇及早餐優惠，優惠最後倒數一週，把握優惠省錢開吃。完整優惠券下載點此
歡樂送加1元多1件
3/26前，於麥當勞歡樂送網路訂餐時，輸入優惠碼【1FOR1】可享大薯、6塊麥克鷄塊、OREO冰炫風等美味小點「加1多1件」優惠。
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