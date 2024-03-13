「2024甜心卡」開賣！ 麥當勞「焦糖冰奶茶」敲碗成功點起來 加碼草莓OREO限期回歸
udn走跳美食／布魯娜娜帶你去打卡
各位觀眾，如標題所示，除了2024甜心卡推出新卡之外，眾多粉絲敲碗敲到破的焦糖冰奶茶，麥當勞聽見我們的聲音，焦糖冰奶茶真的被大家給敲回來了，同步回歸甜心卡，快用甜心卡把焦糖冰奶茶點起來！
首先我們先看看2024甜心卡有那些改變！2024甜心卡更新：上架焦糖冰奶茶、下架阿薩姆奶茶、地瓜條
大家喜愛的焦糖冰奶茶回歸甜心卡A區啦！點購焦糖冰奶茶即可任選B區擇一送，期待重新上市那天，一定給他喝爆！
加碼新品！去年賣到爆的草莓OREO冰旋風限期回歸
販售時間：3/13 - 售完為止，喜歡草莓冰旋風的朋友把握時間享用喔。
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