「2024甜心卡」開賣！ 麥當勞「焦糖冰奶茶」敲碗成功點起來　加碼草莓OREO限期回歸

udn走跳美食／布魯娜娜帶你去打卡 各位觀眾，如標題所示，除了2024甜心卡推出新卡之外，眾多粉絲敲碗敲到破的焦糖冰奶茶，麥當勞聽見我們的聲音，焦糖冰奶茶真的被大家給敲回來了，同步回歸甜心卡，快

2024-03-13 14:31