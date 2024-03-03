寵物友善飯店+1！台北六福萬怡酒店「寵物住房專案」飼主爽吃Buffet與似顏繪體驗課
寵物友善飯店就看台北六福萬怡！三月時節正值春暖花開，南港車站的台北六福萬怡酒店即將舉辦「毛孩FUN風趣！茸好繪」活動，結合野餐與繪畫，讓毛小孩與主人共度愉快時光。活動將在酒店獨有的山景露臺舉行，提供豐盛的Buffet吃到飽，並有專業繪畫老師指導，讓遊客即使零基礎也能輕鬆畫出毛孩的似顏繪。同時，活動贈送天然凍乾零食，讓毛小孩健康又開心地享受活動。
敘日全日餐廳首度開放露臺供毛孩用餐，提供270度寬闊的露臺，讓毛小孩與主人一同享受城市山景的美景。活動限量10組報名，參與者將獨享絕佳環境，並有專業老師以油性粉彩筆指導繪畫，讓寵物的毛茸感在畫中生動展現，成為春日午後美好的回憶。
至於價格，「毛孩FUN風趣！茸好繪」每組售價2,399元（10％服務費另計），可享一人參與似顏繪課程及暢饗敘日下午茶，以及免費攜帶毛小孩一隻，同行友人則可享敘日下午茶75折優惠。凡台北六福萬怡酒店之住客直接享優惠價2,099元（10％服務費另計）。3月9日前早鳥報名亦可享有住客優惠價，力邀民眾體驗野餐繪畫樂趣，與摯愛的萌寵之餘來場獨特而難忘的春日藝術下午茶野餐吧。
台北六福萬怡酒店更推出「毛孩FUN風趣 住房專案」，提供寵物友善的房間與一系列專屬於毛小孩的福利與紀念品，並將部分收益捐贈給「莊福文教基金會」，共同推動動物保育與環境保護。更多優惠詳情請上官網查詢。
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