身分證拿出來！對中任1數字「台南遠東香格里拉」入住7折起，全中加Buffet還可免費升等8坪套房

身分證又要拿出來核對了！台南遠東香格里拉為了歡慶15週年，於3月1日至4月30日期間推出超狂身分證優惠活動。只需身分證號碼中包含任意一個數字「0、3、5、8、9」，即可享受房價7折起的優惠，平均每人只要最低1,679元。不僅如此，尊榮客房連同雙人自助早餐更可享受8折優惠！幸運者若身分證號碼中包含全部5個指定數字，則可免費升級至27平方米的一房一廳套房，並額外獲贈貴賓廊服務，對於近日有計畫前往台南的旅客，先核對一下身分證囉！

圖／台南遠東香格里拉提供

台南遠東香格里拉交通便利，是熱門的飯店選擇之一，今年3月迎來15週年慶典之際，飯店推出了超值的身分證優惠活動。只要身分證號碼中包含「0、3、5、8、9」中的任意一個數字，預訂尊榮客房（不含早餐）每晚優惠價為3,358元起，每人平均價格僅需1,679元，對於高級飯店平均每人要價兩千元以上實屬CP值超高。

圖／台南遠東香格里拉提供

另外喜歡品嚐Buffet的客人也可以選擇預訂含雙人早餐的尊榮客房，品嚐遠東Café提供的多樣化美食，包括台南著名的牛肉湯、擔仔麵和鮮魚湯等。優惠價為4,378元起，每人僅需2,189元起，直接享受五星級飯店的尊榮待遇，價格相當誘人。最狂的是對於預訂含早餐的客人，如果身分證號碼中包含全部5個指定數字，還可以免費升級至27平方公尺的雅仕套房，同時享受貴賓廊的豪華待遇。值得一提的是此優惠每天僅限3組，機會難得，抓緊預訂一起開心出遊台南吧！