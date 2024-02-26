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復刻《鐵達尼號》氛圍！2024「新莊中港大排光雕展」6大主題區一次看 必打卡「5米高愛心光廊、玫瑰燈海」唯美爆表

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／新北市政府水利局提供
圖／新北市政府水利局提供

浪漫光雕要打卡！「新莊中港大排光雕展」將於3/1起絢麗登場，點亮中港河廊連續24天不停歇，百萬盞炫彩LED燈、6大主題美景拍到飽，為即將到來的白色情人節提供最佳的約會勝地。開展當日更有「超級激光秀」表演，機會難得可千萬別錯過啦。

圖／新北市政府水利局提供
圖／新北市政府水利局提供

玫瑰花燈打造的愛情海。圖／新北市政府水利局提供
玫瑰花燈打造的愛情海。圖／新北市政府水利局提供

2024「新莊中港大排光雕展」將於3/1起至3/24連續24天點亮中港河廊，今年以「幸福新北 戀戀中港」為主題，結合不同愛情元素燈飾，把全場域規劃為「守護愛情」、「愛情運河」、「愛情啟航」、「月光戀人」、「愛的迫降」和「愛情鞦韆」等「6大主題區」，搭配沉浸式光雕投影、蜿蜒河廊及各陸橋組成「愛情運河」，每一路段都擁有各自的唯美故事，並以光影點綴，浪漫度爆表。

圖／新北市政府水利局提供
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主題燈飾把中港大排布置成最美的一幅畫。圖／新北市政府水利局提供
主題燈飾把中港大排布置成最美的一幅畫。圖／新北市政府水利局提供

可愛俏皮的「愛情精靈降落」點綴整個中港大排親水步道。圖／新北市政府水利局提供
可愛俏皮的「愛情精靈降落」點綴整個中港大排親水步道。圖／新北市政府水利局提供

而本次光雕展的最大亮點則是位於中港廣場的「5米高愛心造型光廊」，帶有守護愛情的意象、復刻電影《鐵達尼號》中的浪漫氛圍，還有用玫瑰花燈打造的愛情海、熱氣球燈飾等，美到讓人頻按快門停不下來。

矚目焦點「5米高愛心造型光廊」象徵「守護愛情」。圖／新北市政府水利局提供
矚目焦點「5米高愛心造型光廊」象徵「守護愛情」。圖／新北市政府水利局提供

此外，3/14白色情人節當晚加碼闖關活動，現場報名參加遊戲即可獲得限量「炫彩發光玫瑰花」紀念品，邀請所有有情人們一同共襄盛舉，來場與浪漫光影的完美邂逅。更多活動詳情可見新北水漾Facebook粉絲專頁

位於新莊自信街「自信橋」下方的小美人魚投影。圖／新北市政府水利局提供
位於新莊自信街「自信橋」下方的小美人魚投影。圖／新北市政府水利局提供

新莊中港大排光雕展 活動資訊

開展日：3/1 17:30於新莊區中港廣場舉辦

LUXY BOYZ 超級激光秀表演：3/1 17:40

光雕展期：3/1～3/24

點燈時間：每日18：00～22：00

交通：捷運環狀線幸福站出口，沿幸福路往中華路二段方向步行約10分鐘；搭乘公車99、299至財源廣場步行約2分鐘

2024中港大排光雕展導覽地圖。圖／新北市政府水利局提供
2024中港大排光雕展導覽地圖。圖／新北市政府水利局提供

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光雕秀 熱氣球 熱門打卡 白色情人節 美景 電影

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