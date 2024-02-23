不必到泰安派出所人擠人！ 中市崴立機電「中科櫻花步道」免費環湖賞櫻景點超好拍

說到后里賞櫻地點很多人第一個想到的是泰安派出所，但是每逢花季到處人擠人，想一拍張美美的獨照實在很困難，在泰安派出所附近有個超美的賞櫻熱點~崴立機電中科分公司所栽種的櫻花步道，隨著天氣變化，各種櫻花輪流綻放，是個賞花拍照的好去處。

中科櫻花步道地點

崴立機電中科分公司導航搜尋崴立機電即可到達，周邊路邊好停車。停好車就能看到沿路的櫻花樹，非常好辨識。

中科櫻花步道花況

一走進園區內，就能看到一大片環湖櫻花步道，非常漂亮。

崴立機電的老闆非常大方，將園區開放給民眾參觀，園區內種了五六百株櫻花，各種櫻花輪流綻放，漫步在賞花步道真是浪漫。

河津櫻與綠萼櫻還有八重櫻爭奇鬥艷，隨便拍都好漂亮。

園區占地很廣，環繞廠房有許多條賞櫻步道。

粉嫩的河津櫻好迷人，相較八重櫻的緋紅多了點嬌嫩的氣質。

不只櫻花漂亮，園區裡還有許多園藝造景也很好看。

潔白的綠萼櫻也是美到不行，看了心情好好啊。園區裡還有種植普賢象櫻，但是要到4月才是它的花季，到時候可以再來賞花。

塘裡還有許多綠頭鴨優游其間，很適合帶小朋友或是跟情人家人好友來這裡漫步享受美景。

園區裡每個角落都有驚喜，隨處都可以留下美麗的倩影，張張都是美拍，愛拍照的朋友來這裡肯定拍不停。

逛完園區櫻花步道，有時間的話可以繼續到對面的滯洪池公園健走步道，也是充滿綠意。

崴立機電櫻花步道

地址：台中市后里區三豐路四段600號

文章來源：商尼吃喝玩樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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