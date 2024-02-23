快訊

中職／官辦熱身賽2場+開幕戰確定落腳大巨蛋！預售票這天起開賣

不必到泰安派出所人擠人！ 中市崴立機電「中科櫻花步道」免費環湖賞櫻景點超好拍

商妮吃喝遊樂　／ 文、圖／商妮吃喝遊樂

udn走跳旅遊／商妮吃喝遊樂

說到后里賞櫻地點很多人第一個想到的是泰安派出所，但是每逢花季到處人擠人，想一拍張美美的獨照實在很困難，在泰安派出所附近有個超美的賞櫻熱點~崴立機電中科分公司所栽種的櫻花步道，隨著天氣變化，各種櫻花輪流綻放，是個賞花拍照的好去處。

中科櫻花步道地點

崴立機電中科分公司導航搜尋崴立機電即可到達，周邊路邊好停車。停好車就能看到沿路的櫻花樹，非常好辨識。

中科櫻花步道花況

一走進園區內，就能看到一大片環湖櫻花步道，非常漂亮。

崴立機電的老闆非常大方，將園區開放給民眾參觀，園區內種了五六百株櫻花，各種櫻花輪流綻放，漫步在賞花步道真是浪漫。

河津櫻與綠萼櫻還有八重櫻爭奇鬥艷，隨便拍都好漂亮。

園區占地很廣，環繞廠房有許多條賞櫻步道。

粉嫩的河津櫻好迷人，相較八重櫻的緋紅多了點嬌嫩的氣質。

不只櫻花漂亮，園區裡還有許多園藝造景也很好看。

潔白的綠萼櫻也是美到不行，看了心情好好啊。園區裡還有種植普賢象櫻，但是要到4月才是它的花季，到時候可以再來賞花。

塘裡還有許多綠頭鴨優游其間，很適合帶小朋友或是跟情人家人好友來這裡漫步享受美景

園區裡每個角落都有驚喜，隨處都可以留下美麗的倩影，張張都是美拍，愛拍照的朋友來這裡肯定拍不停。

逛完園區櫻花步道，有時間的話可以繼續到對面的滯洪池公園健走步道，也是充滿綠意。

崴立機電櫻花步道

地址：台中市后里區三豐路四段600號

文章來源：商尼吃喝玩樂 FB：Sunny吃喝遊樂

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公園 台中旅遊 步道 美景 賞櫻 賞花

相關新聞

不必到泰安派出所人擠人！ 中市崴立機電「中科櫻花步道」免費環湖賞櫻景點超好拍

udn走跳旅遊／商妮吃喝遊樂 說到后里賞櫻地點很多人第一個想到的是泰安派出所，但是每逢花季到處人擠人，想一拍張美美的獨照實在很困難，在泰安派出所附近有個超美的賞櫻熱點~崴立機電中科分公司所栽

版面該換色了！超狂「黃金風鈴木」接力報到 后里綿延「數公里黃金龍」壯觀要朝聖

版面換顏色了！看膩了粉紅花海？接著即將迎來一波黃金洗禮，「黃金風鈴木」接棒盛開！位於台中后里的「黃金風鈴木」逐漸開放，預計將隨時間推移於3月起相繼滿開，還能捕捉到一...

「粉紅山丘」炸開了！ 3000坪「麝香木花海秘境」2／24元宵夢幻開園 快追季節限定打卡美景

「粉紅山丘」炸開了！ 超夢幻3000坪「麝香木花海秘境」2／24開園 季節限定打卡美景快追

台中低調又厲害的牛羊火鍋！超多牛羊類餐點滿足你，招牌主打「牛肉丸子火鍋、羊肉火鍋」

udn走跳美食／ShengYao 發現台中一間超厲害的牛羊肉火鍋店！！這家「鈺鳳創意牛羊火鍋」其實已經開了兩年，但是一直很低調，甚至連住附近的人也不知道他們店。店家賣的都是牛羊類的餐點，主打

在地人的巷弄小吃名單！台中美食一網打盡 涮嘴拌麵、滷肉飯、噴香雞排統統有

跟著 施宛兒 waner 於 2024-01-12 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 7 個景點，其中包含 張張拌麵、幸福小館、派脆客-脆皮雞排 北屯店。 帶你看看台中巷弄美食

一站式最Chill！台中「元宵燈會市集」賞燈拍美照品美食 多達150個品牌到場超熱鬧

賞燈逛市集！中台灣元宵燈會熱鬧開跑，搭配應景龍年以「台中龍賀」為主題打造各式璀璨燈區，除了賞燈拍美照外，更有集結多達150個品牌的燈會市集可以逛吃，涵蓋美食、甜點飲料、文創手作、設計服飾等，一站式填飽肚子兼逛街與打卡，當然要把握來Chill一下。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。