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就是愛吃麵包！2024「台北麵包季」本週登場，40攤統統吃得到

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／翻攝自有趣市集臉書粉專
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大聲地說「我愛吃麵包」！2024「台北麵包季」即將再度於圓山花博震撼登場，超過40攤熱門麵包名店一次匯聚，並於1/20與1/21兩天掀起麵包風潮，不僅能讓饕客品味美味麵包，更推出多款與知名品牌聯名的獨特麵包，麵包控一定會愛。

圖／翻攝自有趣市集臉書粉專
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今年市集獨具全新的特色，像是與食材品質及傳達生產者價值的「苗林行」攜手合作，把麵包如同藝術品般受尊崇為主要宣傳重點，希望打破民眾對麵包的單一想像挑戰，更想透過五感體驗引領麵包客探索多樣麵包的奇妙。兩天活動共集結超過40家烘焙名店，從日本老字號「野上麵包坊」、法國神級可頌「GC法式烘焙」、歐日混血的「那個麵包店」以及世界冠軍王鵬傑師傅的「挑食餐廳Ｘ莎士比亞烘焙坊」等統統都有。

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不僅如此也可以現場吃到經典的限量美食，像是「Taugamma頭家嬤煙燻BBQ」，呈現煙燻手撕豬肉與牛胸肉酸種三明治；或「PARKO PARCO 牛肚包 Ｘ PARC 泊咖啡」則結合義大利風味的牛肚包和咖啡，讓異國料理進註台北麵包祭。

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最後，活動確定為2024/1/20與1/21兩日，時間從每日的10:00至18:00，相關地點設於圓山花博-花海廣場，這場美食盛宴絕對不容錯過。

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