老顧客哭哭！「東京手作甜甜圈」分店月底熄燈 網友喊話：不要離開台灣
老顧客哭哭！來自東京涉谷的甜甜圈店「haritts」宣布，花博公園店將於1/28結束營業，令不少喜愛日本甜甜圈的顧客震驚，留言「真的好可惜」、「愛店要收了」表示不捨與惋惜。
起家自東京涉谷的「haritts」主打手作咖啡和美味甜甜圈，除了在復興北路開設本店外，2017年也在花博公園設有分店，是不少人遊花博的點心首選。近日，店家於粉絲專頁貼出熄燈公告，由於近期面臨營業困難，不得已將於1/28結束花博店的營業，並表示未來將更投入心力於台北本店，以提供更好的服務。
許多老顧客看到分店歇業消息紛紛表示捨不得，但也有網友回應「去本店消費也不錯」、「本店的更好吃」等，還特別向老闆喊話「不要離開台灣哦」。
haritts 台北本店
地址：台北市松山區復興北路81巷33號
營業時間：週一至四、六12:00-17:30、週五13:00-17:30
粉絲專頁：Haritts Taipei
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