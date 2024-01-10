老顧客哭哭！「東京手作甜甜圈」分店月底熄燈　網友喊話：不要離開台灣

老顧客哭哭！來自東京涉谷的甜甜圈店「haritts」宣布，花博公園店將於1/28結束營業，令不少喜愛日本甜甜圈的顧客震驚，留言「真的好可惜」、「愛店要收了」表示不捨與惋惜。

圖／Haritts Taipei粉絲頁

起家自東京涉谷的「haritts」主打手作咖啡和美味甜甜圈，除了在復興北路開設本店外，2017年也在花博公園設有分店，是不少人遊花博的點心首選。近日，店家於粉絲專頁貼出熄燈公告，由於近期面臨營業困難，不得已將於1/28結束花博店的營業，並表示未來將更投入心力於台北本店，以提供更好的服務。

圖／Haritts Taipei粉絲頁

圖／Haritts Taipei粉絲頁

許多老顧客看到分店歇業消息紛紛表示捨不得，但也有網友回應「去本店消費也不錯」、「本店的更好吃」等，還特別向老闆喊話「不要離開台灣哦」。

台北本店。圖／Haritts Taipei粉絲頁

haritts 台北本店

地址：台北市松山區復興北路81巷33號

營業時間：週一至四、六12:00-17:30、週五13:00-17:30

粉絲專頁：Haritts Taipei