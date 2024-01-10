等了一年！ 好市多冬季限定「日式草莓大福」回歸 鐵粉嗨喊：終於上架了
美式連鎖賣場好市多（Costco）除了有大份量的商品可選擇，不時會推出特殊季節性商品讓消費者品嚐，一款冬季限定的「神級甜點」近日宣告回歸，消息一出讓許多會員感到興奮，直呼「終於上架了」。
「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團新品情報分享，冬季限定的「日式草莓大福」回歸，主打著使用新鮮草莓搭配甜而不膩的紅豆餡和Q嫩大福皮，一盒為12入，售價為399元，平均一顆為33.25元。
貼文曝光後引起網友熱議，紛紛留言「想吃」、「終於上架了，但漲價了」、「超便宜的，大湖一顆要50」、「好吃也不貴，外面一顆都50起跳」。
不過也有人認為「漲太兇了啦！放棄」，「日式草莓大福」曾經售價是299元，去年漲為329元，今年又貴了70元。
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