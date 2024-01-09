甜點控衝壽司店！藏壽司「巧克力泡芙塔」強勢回歸 壽司郎「熔岩巧克力蛋糕＋霜淇淋」甜蜜開動

去壽司店吃甜點！來自日本的超人氣迴轉壽司「藏壽司」開年推出新一波誘人甜點，有濃黑巧克力蛋糕、巧克力聖代及討論度超高的巧克力泡芙塔等濃郁好味道，再度被網友笑稱「被壽司耽誤了」，建議「直接轉型當甜點店」。

藏壽司「巧克力泡芙塔」強勢回歸。圖為往年推出的巧克力甜點。圖／藏壽司提供

藏壽司新年最強甜點來囉！日本迴轉壽司兩大龍頭每每推出甜點都會受到高度熱議，這回藏壽司推出「金爆巧合」福氣甜點，包含「濃黑70%巧克力蛋糕」、「爆爆焦糖莓果巧克力聖代」及打卡必點「巧克力泡芙塔」等三款巧克力甜點，一次滿足喜歡蛋糕、霜淇淋的甜點控們。其中最受網友歡迎的「巧克力泡芙塔」同步回歸，酥脆泡芙殼搭配濃郁北海道霜淇淋、脆笛酥餅乾，這種組合怎麼可能不上癮！

藏壽司於1/9起推出「金爆巧合」巧克力系列甜點。圖／藏壽司提供

而「壽司郎」則推出超人氣「濃厚巧克力霜淇淋」⁣及「熔岩巧克力蛋糕」應戰，冰涼口感配上可可香氣，每一口化在嘴裡都是滿滿的幸福。不論是甜點控還是螞蟻人，下午茶就到迴轉壽司店報到啦。

圖／摘自台灣壽司郎粉絲頁(網友Kurumi Ishihara)