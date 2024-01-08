麵茶變身手搖飲！迷客夏《新台味》新品懷舊上市 新潮又復古「麵茶鮮奶」再升級

主打以自家優質鮮奶製作飲品的超人氣手搖品牌「迷客夏」將於1/10推出2024首波新品，加入懷舊古早味麵茶打造新舊結合的好滋味，喜歡豐富口感還能加料「黃金Q角」，不論是奶茶控還是咀嚼控都會超愛。

圖／迷客夏提供

迷客夏2024第一波新品以《新台味》為主題，並於1/10全台門市開賣，全系列包含「早安1960」及「1960麵茶拿鐵」兩款復古新飲品，在手搖飲中加入充滿濃濃古早味的台灣製「麵茶」，素食者也可安心點。

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全新系列首推「早安1960」，古法製成的麵茶粉搭配迷客夏綠光鮮奶，一口就喝得到醇濃奶香與穀米麥香，懷舊感十足；而「1960麵茶拿鐵」則以飽有焙火香氣的琥珀高峰烏龍為茶底，與麵茶鮮奶融合，變身新潮復古飲品，加料「黃金Q角」讓整杯口感層次更加分，準備來趟味蕾的懷舊之旅。

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