限時10天！全家「1月取貨優惠」升級好康3選1 銅板價「單品美式、經典超商小食」任你選
取貨優惠三選一！全家便利商店取件優惠新一波，2024開年新福利，活動期間內至全家取件即有「19元單品熱美式」、「15元熱狗」或「8元茶葉蛋」等優惠三選一的好康活動，共計10天要把握啦！
全家便利商店「FUN心取」取貨優惠新活動，有別於以往單一優惠，今年一月祭出「19元單品熱美式（小杯／原價60元）」、「15元熱狗（原價35元）」或「8元茶葉蛋（原價13元）」三選一的好康福利，只要在1/12～1/16、1/19～1/23活動期間內至全家取貨，即享有優惠小白單，一件包裹贈1張，單筆交易至多5張，數量有限、送完為止。
值得注意的是，1/12～1/16發送之小白單優惠使用期限至1/23，而1/19～1/23發送之小白單則至1/30，屆時有領到小白單的朋友可別忘記在有效期限內速速使用喔。優惠詳情可見活動頁面。
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