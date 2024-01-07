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鐵粉報到！31冰淇淋「超豪華草莓聖代」重磅回歸 加碼現折31元 冰淇淋之神「巧克力霜淇淋」經典再現

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／31冰淇淋官方粉絲團、Big City遠東巨城購物中心粉絲頁
圖／31冰淇淋官方粉絲團Big City遠東巨城購物中心粉絲頁

草莓控請吃冰！一年一度的31冰淇淋草莓季準時報到，超豪華草莓聖代華麗回歸，加碼出示數字「3、1」相關物品現折31元，還有多款草莓及巧克力搭配的神級冰品必吃。而日本冰淇淋之神Cremia人氣強棒「巧克力霜淇淋」也經典重現，鐵粉快就近找門市吃冰打卡啦！

往年草莓季商品圖。圖／摘自31冰淇淋官方粉絲團(網友提供)
往年草莓季商品圖。圖／摘自31冰淇淋官方粉絲團(網友提供)

超人氣「31冰淇淋」草莓季開跑，超級奢華「頂級新鮮草莓聖代」再度回歸開賣，吃得到五顆新鮮酸甜草莓及日本進口香酥千層派餅乾，口感豐富、酸甜滋味讓人欲罷不能，想優惠開吃這款草莓聖代記得帶上與數字「3、1」有關的物品，即可現折31元喔。除了豪華版聖代外，另有草莓杯子蛋糕、草莓布朗尼、草莓巧克力脆餅等限定冰品，甜點控手刀衝！

圖／31冰淇淋官方粉絲團
圖／31冰淇淋官方粉絲團

此外，日本冰淇淋之神「Cremia」經典巧克力霜淇淋也強勢回歸，絲滑濃郁的苦甜巧克力只融你口，可可香氣在口中散開超幸福，搭配獨家貓舌餅乾甜筒，吃完一支好滿足。

圖／Big City遠東巨城購物中心粉絲頁
圖／Big City遠東巨城購物中心粉絲頁

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巧克力 冰淇淋 冰品 餅乾 草莓季 霜淇淋

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