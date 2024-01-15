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明治冰淇淋買1送1！7-11獨賣「牛奶冰淇淋」半價開吃 搶便宜掃貨看運氣

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／7-ELEVEN提供
圖／7-ELEVEN提供

明治冰淇淋買1送1！有網友在臉書社團PO文分享，表示自己幸運遇到日本知名品牌明治冰淇淋的難得優惠，大推該優惠品項濃郁又好吃，其他看到貼文的網友紛紛留言「買一送一很划算欸」、「這個超好吃」。

7-ELEVENｘ法朋聯名推出限量「草莓開運霜饗霜淇淋」也受到網友熱議。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVENｘ法朋聯名推出限量「草莓開運霜饗霜淇淋」也受到網友熱議。圖／7-ELEVEN提供

有位網友在超商資訊臉書社團大方分享7-ELEVEN的明治冰淇淋最新優惠，是一款杯裝「每日一杯牛奶冰淇淋」買1送1，原價一杯89元，標榜使用明治自社的乳原料製成，一杯冰淇淋就有相當一杯牛乳的鈣含量，奶香濃郁不甜膩，原PO也建議「如果有遇到不要猶豫」，趁著買一送一多囤一些。

7-ELEVEN獨家推出「明治每日一杯牛奶冰淇淋」，售價89元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家推出「明治每日一杯牛奶冰淇淋」，售價89元。圖／7-ELEVEN提供

此外，也有吃過的網友分享這款冰淇淋「很濃的奶味」，喜歡牛奶冰淇淋的朋友千萬別錯過，但由於該款冰淇淋並非每間門市都有，想要掃貨還得多跑跑幾家小七囉。

明治「每日一杯牛奶冰淇淋」。圖／明治官網
明治「每日一杯牛奶冰淇淋」。圖／明治官網

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冰淇淋 買一送一 牛奶 超商 7-ELEVEN

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