咖啡、霜淇淋買1送1！全家「隱藏優惠」為期一整年 3月起優惠將全面更新

2024全家票券優惠！全家便利商店為期整年度的「FamiPort票券」優惠延續，凡持有票券即可享超人氣霜淇淋及熱單品美式買一送一的好康，不論是返鄉車票還是觀看熱門球賽統統有。

全家檔期推出「青花椒霜淇淋」，以小農牛奶、比利時巧克力霜淇淋搭配青花椒麻香淬油，風味獨特。圖／全家便利商店提供

全家便利商店「FamiPort票券」年度優惠不間斷，即日起持全家票券至全家門市可兌換「Fami!ce霜淇淋（不限口味）」及「Let's café中杯熱單品美式」買1送1各乙次，買咖啡自備環保杯可享一次折扣。值得注意的是，商品優惠預計自2024/3/1起全面調整，買1送1兌換期間為即日起至2024/2/29，三月後的票券優惠內容則待全家官方進一步更新公告。

即日起至2/29，持全家FamiPort票券至門市可兌換「Fami!ce霜淇淋（不限口味）」、「Let's café中杯熱單品美式」買一送一各乙次。圖／全家便利商店提供

此外，全家Let’s Café最新攜手Häagen-Dazs聯名推出放入整支哈根達斯草莓覆盆子馬卡龍雪糕的「巧莓可可」，即日起至2/6可享組合限定價129元（原價179元），私品茶「草莓戀奶」及酷繽沙「草莓酷奶昔」等系列新品也都有優惠嘗鮮價，草莓控們記得到全家掃貨囉！

全家便利商店1/10起新推出Let’s Café×Häagen-Dazs「巧莓可可」，即日起至2/6享組合限定價129元（原價179元）。圖／全家便利商店提供

全家便利商店草莓季第二波粉嫩來襲，新推「巧莓可可」、「草莓戀奶」飲品饗宴，還有minimore「棉花糖可可塔」及團購夯品「賴董土司」。圖／全家便利商店提供

全家便利商店 FamiPort票券優惠資訊

活動期間：即日起～2024/12/31

優惠內容：憑全家FamiPort票券可享Fami!ce霜淇淋（不限口味）、Let's café中杯熱單品美式買一送一（各乙次）

兌換期間：即日起～2024/2/29

注意事項：買一送一優惠將於2024/3/1起全面調整，最新優惠內容以全家公告為準