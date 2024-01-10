咖啡、霜淇淋買1送1！全家「隱藏優惠」為期一整年 3月起優惠將全面更新
2024全家票券優惠！全家便利商店為期整年度的「FamiPort票券」優惠延續，凡持有票券即可享超人氣霜淇淋及熱單品美式買一送一的好康，不論是返鄉車票還是觀看熱門球賽統統有。
全家便利商店「FamiPort票券」年度優惠不間斷，即日起持全家票券至全家門市可兌換「Fami!ce霜淇淋（不限口味）」及「Let's café中杯熱單品美式」買1送1各乙次，買咖啡自備環保杯可享一次折扣。值得注意的是，商品優惠預計自2024/3/1起全面調整，買1送1兌換期間為即日起至2024/2/29，三月後的票券優惠內容則待全家官方進一步更新公告。
此外，全家Let’s Café最新攜手Häagen-Dazs聯名推出放入整支哈根達斯草莓覆盆子馬卡龍雪糕的「巧莓可可」，即日起至2/6可享組合限定價129元（原價179元），私品茶「草莓戀奶」及酷繽沙「草莓酷奶昔」等系列新品也都有優惠嘗鮮價，草莓控們記得到全家掃貨囉！
全家便利商店 FamiPort票券優惠資訊
活動期間：即日起～2024/12/31
優惠內容：憑全家FamiPort票券可享Fami!ce霜淇淋（不限口味）、Let's café中杯熱單品美式買一送一（各乙次）
兌換期間：即日起～2024/2/29
注意事項：買一送一優惠將於2024/3/1起全面調整，最新優惠內容以全家公告為準
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