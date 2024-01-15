好喝到哭！得正「烘吉茶系列」新品開賣 「焙茶+烏龍」打造3款超強飲品 奶蓋控也暴動了
超夯手搖飲出新品！以烏龍茶為主打的爆紅手搖品牌「得正」最新推出「烘吉茶系列」新品，選用日本靜岡秋番茶搭配品牌核心烏龍，打造兼具茶香與奶香的味蕾饗宴，身為鐵粉的你絕對不能錯過！
擁有大批忠實顧客的手搖品牌「得正」於1/12推出新品「烘吉茶系列」，以焙茶為雛形，結合核心烏龍春秋茶葉，創造新一層次的焙火茶香，烘吉茶系列有「烘吉奶茶」、「烘吉鮮奶」及「芝士奶蓋烘吉茶」等三款飲品，除了分別搭配香醇奶精與小農濃醇鮮乳外，「芝士奶蓋烘吉茶」更以烘吉奶茶為底，放上鹹香綿密芝士奶蓋，甜鹹風味超順口，奶蓋控大推必點。
得正「烘吉茶系列」已於全台實體門市開賣，Uber Eats也點得到，喝過的網友直呼「超好喝」、「好喝到哭」，喜歡嘗鮮的朋友快快喝起來吧。
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