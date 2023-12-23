總裁牛肉麵插旗南港CITYLINK！首推8小時熬煮「五寶牛肉麵」

於南港站CITYLINK購物中心南港店C棟7樓美食街，傲視群雄的「總裁牛肉麵」自2016年誕生至今受到許多牛肉麵控的，現在擴充版圖了！已於12月22日正式揭幕，將為南港站的食客們帶來全新的味蕾震撼。

圖／總裁牛肉麵提供

圖／總裁牛肉麵提供

首推「五寶牛肉麵」，每一口都是對味蕾的極致挑戰。選用來自澳洲及紐西蘭的草飼牛隻，巧妙融合牛三寶（牛腱、牛筋、牛肚）與嚼勁十足的牛頰肉，再加入雪花牛片，豐富的口感令人驚艷。柱侯醬、紅南乳、豆瓣醬等獨特調味，精心滷煮搭配特選牛大骨、雞爪、薑、芹菜等23種食材製作湯底，經過至少8小時的熬煮，最後與滷過的五寶同煮，完美呈現食材、肉質與湯頭的完美結合，一碗五寶牛肉麵頂級美味即刻展現。

圖／總裁牛肉麵提供

踏入「總裁牛肉麵」，不僅品嚐美味，更是品牌的驕傲。2019年榮獲「臺北市牛肉麵饗味國際大評比」十大優選店家，其招牌「蕃茄牛肉麵」更以熬製6小時的牛骨高湯為基底，搭配新鮮牛蕃茄及精選蔬菜，以及來自紐澳的牛臉頰肉，經精心蒸煮而成，為味蕾帶來絕對的享受。

圖／總裁牛肉麵提供

想要品味這場美味盛宴，請至位於南港的「總裁牛肉麵 CITYLINK南港店」。營業時間為週日至周四11:00~21:30（最後供餐時間為21:00），週五至週六11:00~22:00（最後供餐時間為21:30），趕快揪團了啦！保證呈現一場極致美味的牛肉麵饗宴。

地址：台北市南港區忠孝東路七段299號C棟7樓