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不畏寒流也要吃！ 4大特色冰淇淋上市「蜷尾家」3聯名、斑比山丘「美美子霜淇淋」、哈根達斯「家庭號」自由配

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／翻攝蜷尾家 甘味処。。。散步甜食臉書、斑比山丘、哈根達斯提供
圖／翻攝蜷尾家 甘味処。。。散步甜食臉書、斑比山丘、哈根達斯提供

冰淇淋控不畏寒流來襲也要吃！ 快來看看近期哪些特色冰淇淋一定要追？ 「蜷尾家Ｘ巴黎Laïzé」強強聯手新推3種口味霜淇淋、班比山丘供應美美子限定霜淇淋，變身麋鹿和聖誕老公公、隱藏在新店裕隆城的Belle Vue奢華系「整片金箔冰淇淋」超耀眼、哈根達斯「家庭號夸脫」4口味任選自由配。

●蜷尾家Ｘ巴黎Laïzé推3款聯名「夢幻草莓、薰衣草奶茶霜淇淋」

圖／翻攝蜷尾家 甘味処。。。散步甜食臉書
圖／翻攝蜷尾家 甘味処。。。散步甜食臉書

巴黎人氣飲品「Laïzé」聯名快閃！於即日起在台南蜷尾家本店接力推出3款聯名霜淇淋，將「Laïzé」人氣飲品變成霜淇淋。

「巴黎草莓」由台灣新鮮草莓做成的草莓霜淇淋，再佐上法式莓果乾、開心果碎粒與草莓晶片巧克力、「Laïzé白咖啡」則是以巴黎左岸咖啡為發想、「記憶中的薰衣草奶茶」將普羅旺斯的薰衣草浸以冷泡手法浸泡在奶茶中，道地的法式花茶奶茶。

圖／翻攝蜷尾家 甘味処。。。散步甜食臉書
圖／翻攝蜷尾家 甘味処。。。散步甜食臉書

12/20～12/26「巴黎草莓」、12/27～1/2「Laïzé白咖啡」 與2024/1/3- 1/9「記憶中的薰衣草奶茶」三款限定霜淇淋接力登場。

●宜蘭斑比山丘療癒計畫 「美美子限定霜淇淋」登場

圖／斑比山丘提供
圖／斑比山丘提供

宜蘭「斑比山丘」療癒推出新一季園區主題「斑比聖誕森林浴」、打造週末「冬丘咚蹡明星帶鹿市集」達成指定消費再抽萬元住宿券、攜手新銳互動科技團隊打造「怪怪箱」體驗等。

圖／斑比山丘提供
圖／斑比山丘提供

園區裡面還藏著小北海道-美美子霜淇淋，特別應景研發「北海道十勝牛奶的麋鹿斑斑」與「抹茶聖誕樹」，讓吃貨們咬下霜淇淋一秒置身日本街頭！

●Belle Vue 土豪系「整片金箔冰淇淋」

圖／翻攝BelleVue Tw臉書
圖／翻攝BelleVue Tw臉書

位於新店裕隆城七樓的冰淇淋專賣「Belle Vue」主打奢華系冰淇淋，使用阿爾卑斯山純淨雪水飼養的乳牛初乳及獨特天然原料製成冰淇淋，搭配法式手作竹炭脆餅甜筒，黑白組合格外有質感，除了有「原創款」初乳冰淇淋外，品牌還霸氣加入「食用金箔」，打造「經典 Classic」及「奢華 Luxurious」兩款金箔系冰淇淋。

圖／翻攝BelleVue Tw臉書
圖／翻攝BelleVue Tw臉書

●哈根達斯Häagen-Dazs 「家庭號夸脫」4口味自由配

圖／哈根達斯提供
圖／哈根達斯提供

哈根達斯Häagen-Dazs在年末推出多款口味自由配的家庭號夸脫，容量為946ML，售價659元/件，每盒最多可選4種口味，並加贈小甜筒6支，第二件再享七折優惠，並加贈蝴蝶餅乾、棉花糖、脆笛酥等3款經典配料。

此外，哈根達斯12/25起至2024/1/7，凡哈根達斯綁定會員於直營門市購買家庭號夸脫滿二件，即贈「獨家玫瑰金勺」乙支（數量有限，送完為止）。

圖／哈根達斯提供
圖／哈根達斯提供

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霜淇淋 冰淇淋 哈根達斯

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