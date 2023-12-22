第2波甜美來襲！ 「全聯x蔡依林甜點」草莓蛋糕、慕斯罐、奶酪 14天限量開賣 草莓控開吃
草莓控衝全聯囉！ 全聯We Sweet x 皇后陛下Your Majesty聯名巧克力甜點系列大受好評，即日起至明年1月4日推出第2波的草莓季必吃的草莓甜點，品項包含蛋糕、慕斯罐、奶酪，還有2款經典推出，一次攻佔少女們的心。
全聯We Sweet與蔡依林的品牌「皇后陛下Your Majesty」推最新聯名甜點，3款全新草莓系列登場，包含「雪天使草莓蛋糕」嚴選當季新鮮草莓，鬆軟戚風蛋糕搭配香濃滑順卡士達醬與鮮奶油，不甜不膩、入口即化；「美莓慕斯罐」以濃郁白巧香緹搭配帶酸韻的莓果醬，中間夾入鬆軟草莓蛋糕，呈現不同層次的莓果粉嫩感；「草莓奶酪」則用新鮮草莓、草莓果醬，搭配香濃奶酪，酸甜中以底部微苦焦糖增添層次。
We Sweet同步推出２款經典商品，一開蓋就能看到「草莓鮮果布蕾」上的鮮紅草莓，底層的醇香布丁，更襯托新鮮草莓及略帶微酸的莓果醬，呈現美味的黃金比例；「日式草莓大福」採用新鮮草莓搭配紅豆餡，吃起來綿密細緻，外層裹上Q軟大福皮，讓人無法抗拒！
全聯We Sweet X 皇后陛下Your Majesty聯名草莓甜點
期間：2023/12/22至2024/1/4
品項：雪天使草莓蛋糕229元、美莓慕斯罐109元、草莓奶酪69元
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