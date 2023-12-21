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天冷來一鍋好暖！「岩漿火鍋」插旗信義、這一鍋「金奢聖誕套餐」、串燒「火雞佛+麻油雞湯」也能進補

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／業者提供
圖／業者提供

天冷颼颼快點來一鍋！新竹知名「岩漿火鍋」北上插旗信義，開鍋現吃現賺1948元；「這一鍋」皇室秘藏鍋物應景「金奢聖誕套餐」限定版優惠吃得到A5和牛、時令海陸美味；串燒居酒屋也能冬令進補，「火雞佛+麻油雞湯」超狂期間限定套餐，整碗下肚暖心又暖胃！

新竹起家的「岩漿火鍋」在台北信義微風開設了第5間分店，提供漢方麻辣、膠原鈣骨、養生藥膳、東北酸菜與客家福菜5種湯底，其中以「漢方麻辣湯」最受矚目，獨門漢方藥材的精心慢火熬製，搭配無限續加的Q彈鴨血與豆腐，呈現道地的火鍋美味，肉品中的明星菜色「火焰炙燒豬」，使用本土豚五花堆成火山模樣，並於中間點燃58度高粱，最具視覺吸睛效果，為慶祝新店開幕，即日起至12月31日期間，來店消費就贈送「火焰炙燒豬」1份，價值549元。

圖／岩漿餐飲提供
圖／岩漿餐飲提供

「這一鍋」皇室秘藏鍋物，經典殿於今年冬天推出限定版「金奢聖誕套餐」加入繽紛的聖誕元素擺盤，讓火鍋黨大開眼界，集結日本頂級A5和牛，精選沙朗、翼板、梅花、老饕肉四種精選部位，，海味主打「冬季味覺之王」時令肥美的秋蟹等海陸美饌，同時，「這一鍋」也送出聖誕好禮！只要於活動期間打卡、拍照上傳IG限時動態，並 @toponepot，將畫面出示給門殿人員，即可免費兌換領取「金奢聖誕豆腐紙」一份。

圖／「這一鍋」皇室秘藏鍋物提供
圖／「這一鍋」皇室秘藏鍋物提供

連鎖串燒居酒屋「柒息地」特別為廣大消費者準備了進補新品，推出超狂的期間限定「火雞佛套餐」，兩串現烤佐上柒息地獨家烤肉神醬的火雞佛串燒，再搭配一整碗的火雞佛麻油雞湯，整碗下肚暖心又暖胃，限時限量半價供應！

圖／柒息地串燒居酒屋提供
圖／柒息地串燒居酒屋提供

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