美到讓人驚呼！信義商圈「雪白時光之樹」這日點燈 「整片燈海＋雪白造景」夢幻登場

台北雪白聖誕樹登場！位於信義商圈的新光三越A11館外矗立了一棵「時光之樹」，全白外型遠遠一看就好吸睛，樹體像是羽毛般細密交織，搭配白色雪屋與可愛的雪人身影，為整棵聖誕樹增添一絲童趣，還未正式點燈就已吸引不少人前往打卡拍照囉。

圖／IG@gominkin授權

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耶誕氛圍拉滿！每年鄰近聖誕節，信義商圈都充滿了濃厚的過節氣息，一整片燈海在晚間點亮路過的人群，形成一片絢麗燈海，而大型裝置聖誕樹更是必拍主角。今年在信義新天地A11旁的雪白耶誕樹「時光之樹」也已準備就位，預計將在11/16下午五點舉行點燈記者會，當天還有人氣男團擔任禮物大使出席，令網友直呼「好期待」。

圖／IG@gominkin授權

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除了聖誕樹應景必拍外，還有一系列雪白裝置，像是造型雪屋、耶誕小白熊等都是非拍不可的取景點。不少網友看到路透後，也紛紛表示「今年的也太漂亮了吧」、「雪白的聖誕樹好美唷」，台北人今年耶誕可不能錯過囉！

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2023時光之樹 點燈記者會

時間：11/16 17:00

地址：新光三越 台北信義新天地 A11 1F 北大門

圖／新光三越 台北信義新天地粉絲頁

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