連續46天點亮新北！2023「新北歡樂耶誕城」全攻略 8大亮點一次看

每年「耶誕巨星演唱會」卡司陣容堅強。圖片來源／新北市觀旅局

迎來第13年的「2023新北歡樂耶誕城」，將從11/17(五)起，連續46天點亮新北。今年由桑塔熊與他的好友們蘿比兔、薑餅人、雪諾曼、巧克鼠及馬卡龍邀請大家一起參加耶誕城甜蜜派對。分別在市民廣場、站前廣場、萬坪公園及府中廣場等，營造夢幻主題燈海，更特別打造天幕式耶誕樹，化身為抹茶耶誕樹蛋糕，周圍設置繽紛甜點蛋糕以及層層光影設計，宛如蛋糕糖霜般點綴整個耶誕樹，浪漫氛圍佈滿整個新北市。

今年「新北歡樂耶誕城」光雕投影秀，創下開城史上最廣光雕投影展演紀錄。圖片來源／新北市觀旅局

亮點1：最廣光雕投影 搭配桑塔熊造型燈條

備受國際矚目的「新北歡樂耶誕城」光雕投影秀，今年創下開城史上最廣光雕投影展演紀錄，以創新裸視3D投影技術，搭配桑塔熊造型逐格燈條，展現高規沉浸式體驗聲光秀，將帶給民眾全新的感官震撼。

光雕時間：17:30-24:00

地點：市民廣場

今年新北耶誕城打造全台最大的天幕式耶誕樹。圖片來源／新北市觀旅局

亮點2：全台最大天幕式耶誕樹

今年新北耶誕城，將於新北市市民廣場中心，打造全台最大的天幕式耶誕樹，燈區以「耶誕甜蜜派對Sweet Xmas Party」為主題，耶誕樹化為抹茶蛋糕，周圍有摩卡蛋糕、提拉米蘇、草莓甜心、杯子蛋糕裝飾點綴，走到竹筍的天幕底下，夜間仰頭就可看見滿天繁星。

亮燈時間：17:30～24:00

主燈秀時間：每天17:30～22:00每整點、半點一次，每次5分鐘

地點：市民廣場

每年耶誕城光廊掀起打卡熱潮。圖片來源／欣傳媒

亮點3：夢幻主題打卡燈海

每年掀起打卡熱潮的耶誕城光廊及燈飾光環境更是絢麗，包含7條不同主題的天橋光廊：銀河光廊、琉星光廊、繁星光廊、金彩華爾滋光廊、紫藤精靈光廊、心願光廊及瑰麗光廊，以及天使祝福大道、星想事成大道、好樹成雙大道、幸福花鹿大道及Sweet World邀請大家一同漫步其中，感受繽紛浪漫的耶誕氛圍。

亮燈時間：17:30-24:00

地點：板橋車站天橋、小遠百天橋、百揚大樓天橋、麗寶天橋-公車站旁、麗寶天橋-縣民大道上、新府天橋、新站天橋

板橋車站站前廣場化身「甜點小鎮Sweets Town」燈區。圖片來源／新北市觀旅局

亮點4：「甜點小鎮」打造雪花紛飛效果

板橋車站站前廣場化身「甜點小鎮Sweets Town」燈區，在這裡可和翻糖馬卡龍和奇幻甜點造型裝置藝術拍照打卡，同時結合燈光秀和雪花，打造宛如飄雪的夢幻場景。

雪花秀時間：17:30-24:00（薑餅屋市集營業時間：11:00-22:00）

地點：站前廣場

萬坪公園中首度推出「白爛貓的甜蜜耶誕派對」。圖片來源／新北市觀旅局

亮點5：「白爛貓」首登場 帶你玩新北

萬坪公園首度推出「白爛貓的甜蜜耶誕派對」，以人氣IP白爛貓以及他的好朋友們為主角，呈現歡樂又溫馨的白爛貓耶誕派對布置，推出五大主題打卡裝置，以及受歡迎的聯名周邊商店。

在縣民大道人行道區還特別策展「白爛貓的29個舞臺」，將新北饒富趣味的地景及在地特色美食，以幽默風趣方式現身新北歡樂耶誕城。

地點：萬坪公園、縣民大道人行道

每年耶誕城打造大小朋友都愛的歡樂園地。圖片來源／欣傳媒

亮點6：童趣嘉年華 大小朋友一起同樂

集結精彩絕倫的馬戲表演和生動的音樂歌舞、劇團演出，還有深受喜愛的卡通人物帶動跳，帶給大家歡樂的耶誕氣氛，現場還有豐富有趣的市集活動，邀請大小朋友一起同樂！

時間：11/18(六)～11/19(日) 13:00～20:00

地點：市民廣場

2022新北耶誕市集。圖片來源／新北市觀旅局

亮點7：新北耶誕市集 不用到德國過聖誕！

2023新北耶誕市集12/1～ 12/3今年以「聖誕老人的禮物盒」為主題，號召新北嚴選店家、商圈伴手禮、市場美食以及觀光工廠等齊聚，呈現最新北的耶誕祝福給大家，此外，連續三天現場還有各式互動趣味表演、音樂表演等活動。

德國耶誕派對於12/15至12/17盛登場，在這裡可以品嘗到道地的德國美食美酒，例如史多倫、熱紅酒、德國香腸、薑餅點心及德國啤酒等。

2023新北耶誕市集

時間：12/01(五)～12/03(日) | 11:00～22:00

地點：市民廣場

每年「耶誕巨星演唱會」卡司陣容堅強。圖片來源／新北市觀旅局

亮點8：耶誕巨星演唱會

「耶誕巨星演唱會」預計將在12/9、12/10舉行，去年卡司集結八三夭、告五人、陳勢安、閻奕格、Bii 畢書盡、動力火車、韋禮安等，預料今年也將精采可期。

時間：12/09(六)～12/10(日) | 18:00～22:00

地點：市民廣場

2023新北歡樂耶誕城地圖。圖片來源／新北市觀旅局

2023新北歡樂耶誕城

日期：11/17～1/1

地點：新北市板橋區中山路一段233號（新北市政府－市民廣場）

活動時間：

11/17 歡樂開城秀

11/17-1/1 耶誕林園光圈

11/18-19 童趣嘉年華

12/1-3 新北耶誕市集

12/9-10 耶誕巨星演唱會

12/17、12/22 Go oarty!耳朵派對

12/15-17 德國耶誕派對

12/16 新住民國際耶誕派對-各國過新年

12/23 耶誕環保挖寶趣

12/24 新北平安夜

官網：http://christmasland.ntpc.gov.tw

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/300146