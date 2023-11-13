美翻了！台南「3大巨型聖誕樹」搶先曝光 必拍亮點、絢麗燈光秀、飄雪時間一次看

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聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／IG@beckhamhong66及@bb211019授權
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耶誕氛圍造起來！接近年末，不少百貨業者已開始營造聖誕氛圍，許多大型絕美聖誕樹矗立各大商場，也擁有各自的獨特風格與造型。以下盤點「台南三大必打卡應景聖誕樹」，統統高達10公尺以上，還有超萌巨型熊大陪你過節，搶拍趁現在。

⬤ 台南大遠百

圖／IG@beckhamhong66授權
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台南遠東百貨成功店以「星耀」為主題打造華麗耀眼的應景聖誕樹，鏡面緞帶搭配藤球燈飾及黃色小燈泡環繞整棵樹體，層次多又富有造型美感，夜晚亮燈更是絢麗奪目。

圖／IG@beckhamhong66授權
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地址：台南市東區前鋒路210號

聖誕樹展期：即日起～2024/1/5

聖誕樹亮燈時間：18:00-22:00

⬤ 台南新天地

圖／IG@beckhamhong66授權
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台南新天地在今年耶誕打造來自法國歐普藝術的童話仙境般迷幻場景，絕美耶誕光廊、11米高糖霜耶誕雪樹營造質感氛圍，燈光隨著音樂變換起舞，還有金勾熊、巧克鹿、糖狗等限定角色與夢幻裝置，直接化身聖誕網美打卡聖地。

圖／IG@beckhamhong66授權
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地址：台南市中西區西門路658號

聖誕樹展期：即日起～2024/1/7

燈光秀時間：17:00-21:00 整點

雪花秀時間：每週六、日17:00-21:00 整點

⬤ 南紡購物中心

圖／IG@bb211019授權
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今年聖誕節，南紡購物中心攜手「LINE Pay 熊大店長」，共同打造全台獨家「聖誕魔法村」，除了13米高聖誕樹與5米2高的巨型熊大店長必拍外，魔法村內的「聖誕禮物帶你飛」、「魔法的烤驗」、「奇幻雲朵咖啡屋」等三大聖誕造景為整個空間增添歡樂氣氛。

圖／IG@bb211019授權
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地址：台南市東區中華東路一段366號

聖誕村展期：即日起～2024/1/2

燈光秀時間：18:00-22:00 整點（每日五個時段）

奇幻雪花秀時間：每週五、六、日及12/24平安夜 19:00、20:00

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