秘境都不秘境了！大佳河濱「5萬盆向日葵花海」大爆發 金黃盛況免費拍到11月底
滿滿向日葵！大佳河濱花海每年帶來繽紛景緻，吸引許多人前往打卡、賞花。今年花海第一波強勢來襲，光陽品種「向日葵」大爆發，金黃花海一眼望去超壯觀，但如此盛大美景僅為前奏，預計陸續將有波斯菊、太陽麻等花海降臨，輕鬆賞花真的太殺底片啦！
驚豔花海來了！大佳河濱花海第一波「向日葵花海」打頭陣登場，現場多達約5萬盆光陽品種向日葵，在藍天白雲下隨風搖曳，滿開盛況令人眼前為之一亮，晚霞時與夕陽相映美景更勝，夜晚花景也不遑多讓，準備出發拍美照囉。
除了金黃向日葵花海外，11萬盆莫內品種向日葵、波斯菊、太陽麻等高大花種也將陸續盛放，裝飾整片大地。更多花況訊息可見「戀戀水綠 臺北水利」粉絲頁。
大佳河濱花海 向日葵花海
花期：即日起～11月底
地點：基9號疏散門進入，往噴泉方向，即可看到
備註：大佳花海預計自10/23起視花況逐步開放花海區域
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