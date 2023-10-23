快訊

中職／恰總「扛責說」 兄弟領隊：整個球團都會檢討

獨／3年沒買過衛生紙！負債5千萬還被倒會 黃西田吐心聲

一頁式詐騙廣告太猖狂 卡友遭詐因「這舉動」只能認賠

秘境都不秘境了！大佳河濱「5萬盆向日葵花海」大爆發 金黃盛況免費拍到11月底

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自「戀戀水綠 臺北水利」粉絲頁
圖／摘自「戀戀水綠 臺北水利」粉絲頁

滿滿向日葵！大佳河濱花海每年帶來繽紛景緻，吸引許多人前往打卡、賞花。今年花海第一波強勢來襲，光陽品種「向日葵」大爆發，金黃花海一眼望去超壯觀，但如此盛大美景僅為前奏，預計陸續將有波斯菊、太陽麻等花海降臨，輕鬆賞花真的太殺底片啦！

圖／摘自「戀戀水綠 臺北水利」粉絲頁
圖／摘自「戀戀水綠 臺北水利」粉絲頁

圖／摘自「戀戀水綠 臺北水利」粉絲頁
圖／摘自「戀戀水綠 臺北水利」粉絲頁

驚豔花海來了！大佳河濱花海第一波「向日葵花海」打頭陣登場，現場多達約5萬盆光陽品種向日葵，在藍天白雲下隨風搖曳，滿開盛況令人眼前為之一亮，晚霞時與夕陽相映美景更勝，夜晚花景也不遑多讓，準備出發拍美照囉。

圖／摘自「戀戀水綠 臺北水利」粉絲頁
圖／摘自「戀戀水綠 臺北水利」粉絲頁

圖／摘自「戀戀水綠 臺北水利」粉絲頁
圖／摘自「戀戀水綠 臺北水利」粉絲頁

圖／摘自「戀戀水綠 臺北水利」粉絲頁
圖／摘自「戀戀水綠 臺北水利」粉絲頁

除了金黃向日葵花海外，11萬盆莫內品種向日葵、波斯菊、太陽麻等高大花種也將陸續盛放，裝飾整片大地。更多花況訊息可見「戀戀水綠 臺北水利」粉絲頁

圖／摘自「戀戀水綠 臺北水利」粉絲頁
圖／摘自「戀戀水綠 臺北水利」粉絲頁

圖／摘自「戀戀水綠 臺北水利」粉絲頁
圖／摘自「戀戀水綠 臺北水利」粉絲頁

大佳河濱花海 向日葵花海

花期：即日起～11月底

地點：基9號疏散門進入，往噴泉方向，即可看到

備註：大佳花海預計自10/23起視花況逐步開放花海區域

延伸閱讀：

賞楓季來了！全台5大賞楓熱門景點1次看，怎麼拍都美

秋天賞花！上萬株「黃蟬花」花海綻放超美，特定時段免費入場

花海 美景 波斯菊 賞花

相關新聞

秘境都不秘境了！大佳河濱「5萬盆向日葵花海」大爆發 金黃盛況免費拍到11月底

超美的！大佳河濱花海第一波強勢來襲，金黃「向日葵」大爆發，一眼望去超壯觀，但如此盛大美景僅為前奏，預計陸續將有...

全台最狂80元吃到飽！慈善等級「超佛無名自助早午餐」吃得到酥皮濃湯、法式吐司 怕老闆「被吃垮」網友發聲了

太佛了！隱身北市北投的「無名早午餐吃到飽」只要80元銅板價，各式中西餐點無限取用，就連酥皮濃湯、義大利麵等西式美味都吃得到，佛到令不少網友為老闆擔心「會不會虧錢」。

木頭玩具超好玩！　全台最大木質遊樂場域，全家大小體驗中學習

眾所矚目的裕隆城風光開幕，其中佔地1萬9千坪的「誠品生活新店」結合誠品書店、誠品知味、誠品文具、誠品生活文創平台，打造食、衣、住、行、育、樂全方位的生活體驗，戶外更有7,000多坪的綠湖生態公園，希望營造適合闔家大小遊憩的宜居城市縮影。除了4樓的兒童書店規劃親子共讀「探索小學校」，引進科技共學讀本外；5樓的木育森林及3樓的史萊姆怪獸星球也很適合親子同樂。

新店秒殺漢堡排！熱門排隊漢堡排「Jimmy on the road」溫泉蛋＋厚實肉排一吃過癮

udn走跳美食／水晶 前陣子因為朋友推薦才知道原來新店也有那麼好吃的漢堡排「Jimmy on the road 居米先生在路上」，使用台灣溫體牛與溫體豬製作的漢堡排，可以線上預約，但是不好訂

小心！裕隆城「磁磚脫落」險砸情侶檔 當事者曝7秒影片：當下真的很可怕

太可怕！有位匿名網友於Dcard發文，以「差點死在新店裕隆城」為題，表述在新店裕隆城遇到的親身經歷，驚險過程吸引網友注意...

愛泡湯！金山萬里溫泉季熱鬧登場 泡湯美食享優惠滿300送100

【旅奇傳媒/編輯部整理】天涼好個秋，又到了泡溫泉的季節，交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處為了推廣金山萬里溫泉及美食，自即日起舉辦一系列「2023金山萬里溫泉季」活動，邀請民眾一起泡好湯吃美食

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。