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賞楓季來了！全台5大賞楓熱門景點1次看，怎麼拍都美

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖左／來自「力麗馬告生態園區」臉書粉專 圖右上／來自「武陵農場」臉書粉專 圖右下／石門水庫
圖左／來自「力麗馬告生態園區」臉書粉專 圖右上／來自「武陵農場」臉書粉專 圖右下／石門水庫

秋天來臨，氣溫逐漸下降，楓葉賞秋的熱潮也隨之展開！各地美麗的楓紅景點成為攝影愛好者和遊客的必訪之處。以下是UDN小編整理的台灣賞楓勝地，讓我們一同探索這些迷人之處。

台北奧萬大 - 紅葉之境

在台北市士林區的平菁街10巷內，可以找到台北奧萬大，一個迷人的楓葉賞秋勝地。從劍潭捷運站1號轉搭303區公車「下過溪」下車，再步行3分鐘即可抵達這片楓紅之地。奧萬大的營業時間為10:00至18:00，每週三公休，保證充足的時間來欣賞這裡的楓紅景致。

圖／台北奧萬大餐廳臉書粉專
圖／台北奧萬大餐廳臉書粉專

汐止拱北殿 - 號稱百年賞楓經典

汐止拱北殿其實亮點是北台灣著名的賞楓勝地，位於新北市汐止區汐萬路三段88號。每年約12月中下旬，楓樹逐漸轉紅，讓整個地區充滿了秋天的色彩。而百年古剎有多條步道和賞楓點，提供不擁擠的旅遊環境，很適合北部賞楓！

圖／自「汐止拱北殿」臉書粉專
圖／自「汐止拱北殿」臉書粉專

石門水庫 - 湖光山色中的楓紅

桃園人看過來！石門水庫一年四季都美是桃園人假日常旅遊的去處。上千顆青楓和槭樹將山林染成一片紅色。楓林步道可以欣賞紅葉的美麗，再加上湖光之美，絕對令人嘆為觀止。

圖／石門水庫
圖／石門水庫

武陵農場 - 秋意濃郁的高山寧靜

武陵農場被稱作台灣三大高山農場之一，每年農場內的楓樹和槭樹轉紅時，也代表秋意濃郁，在高山賞楓別有一番風味，值得一提的是天氣較冷務必多加保暖。

圖／來自「武陵農場」臉書粉專
圖／來自「武陵農場」臉書粉專

圖／來自「武陵農場」臉書粉專
圖／來自「武陵農場」臉書粉專

明池國家森林遊樂區 - 高山湖泊中的楓紅夢境

常被稱為「明池」或「池端」的明池國家森林遊樂區，海拔高度最高可到1700公尺之間，面積大約16公頃，氣候屬於針闊葉混合林霧林帶，四周總是瀰漫著輕薄的雲霧，在秋天，楓樹在湖面上倒影出如畫的景色，常常會有網美或攝影師專程來拍攝美景。

圖／來自「力麗馬告生態園區」臉書粉專
圖／來自「力麗馬告生態園區」臉書粉專

現在，不論讀者選擇前往台北奧萬大、汐止拱北殿、石門水庫、武陵農場，或是明池國家森林遊樂區，都能享受到楓葉賞秋的美麗。簡易可攜帶相機，捕捉這些楓葉之境，與親朋好友一同迎接秋天的到來吧。

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賞楓 奧萬大 石門水庫 森林遊樂區 武陵農場

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