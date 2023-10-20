秋天賞花！上萬株「黃蟬花」花海綻放超美，特定時段免費入場

喜歡賞花的讀者不要錯過了！秋天是賞花的好季節，而桃園市蘆竹區的「酷酷馬休閒農場」正為遊客提供一場寧靜而美麗的花海之旅，這裡種植了上萬株迷人的「黃蟬花」。整個花海如黃金波浪，宛如一幅壯觀的畫卷，而最令人振奮的是，這美景預計將持續盛放至12月。

圖／ig網友授權提供

農場主人賴先生之所以選擇種植黃蟬花，是因為這種花擁有非常長的盛開期，每年從6月持續到12月。目前，他已種植了約2千坪的黃蟬花花田。

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這個新興的黃蟬花秘境位於蘆竹區的大古山，被稱為「酷酷馬休閒農場」。由於位於山上，可以一覽無遺地欣賞到壯麗的海景、夕陽、夜景，甚至觀賞飛機的起降。然而，最引人注目的當屬山坡上綿延的「黃蟬花海」，黃蟬花覆蓋著整個山坡，創造出壯觀的景致。此外，讀者還可以穿越蒜香籐隧道，同時欣賞到紫色的花朵，為旅程增色不少。

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「酷酷馬休閒農場」目前只在假日開放，每人入場費為100元，不過即日起至10月31日的早上9點至11點之間，可以享受免費入場的機會。這個美不勝收的花海，絕對值得親身前來體驗，感受大自然的美妙。

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