快訊

路邊奇怪拉拉「叼牽繩逢人就塞手裡」！他以為在討摸 下秒發現不對立刻帶回家

以巴衝突我國準備撤僑 外交部：台灣時間下午5時左右撤僑

MLB／火力輾壓！太空人暴打10分2連勝扳平遊騎兵 轉播戲稱「阿靈頓太空人」

秋天賞花！上萬株「黃蟬花」花海綻放超美，特定時段免費入場

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／ig網友授權提供
圖／ig網友授權提供

喜歡賞花的讀者不要錯過了！秋天是賞花的好季節，而桃園市蘆竹區的「酷酷馬休閒農場」正為遊客提供一場寧靜而美麗的花海之旅，這裡種植了上萬株迷人的「黃蟬花」。整個花海如黃金波浪，宛如一幅壯觀的畫卷，而最令人振奮的是，這美景預計將持續盛放至12月。

圖／ig網友授權提供
圖／ig網友授權提供

農場主人賴先生之所以選擇種植黃蟬花，是因為這種花擁有非常長的盛開期，每年從6月持續到12月。目前，他已種植了約2千坪的黃蟬花花田。

圖／ig網友授權提供
圖／ig網友授權提供

這個新興的黃蟬花秘境位於蘆竹區的大古山，被稱為「酷酷馬休閒農場」。由於位於山上，可以一覽無遺地欣賞到壯麗的海景、夕陽、夜景，甚至觀賞飛機的起降。然而，最引人注目的當屬山坡上綿延的「黃蟬花海」，黃蟬花覆蓋著整個山坡，創造出壯觀的景致。此外，讀者還可以穿越蒜香籐隧道，同時欣賞到紫色的花朵，為旅程增色不少。

圖／ig網友授權提供
圖／ig網友授權提供

「酷酷馬休閒農場」目前只在假日開放，每人入場費為100元，不過即日起至10月31日的早上9點至11點之間，可以享受免費入場的機會。這個美不勝收的花海，絕對值得親身前來體驗，感受大自然的美妙。

圖／ig網友授權提供
圖／ig網友授權提供

延伸閱讀：

震驚！ 開業28年「墾丁麥當勞」傳結束營業 網友不捨嘆：可惜了

長達13分14秒！ 「淡水1314跨河煙火秀」施放時間曝光 全台最早施放跨年煙火

花海 賞花 秘境 美景 夜景

相關新聞

週末出遊追煙花！ 1620秒首屆「頭城煙火秀」5主題施放、480秒「日月潭花火節」環潭接力欣賞

週六衝宜蘭！ 「2023頭城煙火秀」施放1620秒 5段主題+4D日本煙火+2大推薦拍攝卡位點必追

秋天賞花！上萬株「黃蟬花」花海綻放超美，特定時段免費入場

喜歡賞花的讀者不要錯過了！秋天是賞花的好季節，而桃園市蘆竹區的「酷酷馬休閒農場」正為遊客提供一場寧靜而美麗的花海之旅，這裡種植了上萬株迷人的「黃蟬花」。整個花海如黃金波浪，宛如一幅壯觀的畫卷，而最令人振奮的是，這美景預計將持續盛放至12月。

搶先購！ 2023 ITF「線上旅展」懶人包 8大優惠機票、住宿券、餐券一次看

2023台北國際旅展(ITF)即將在11月於南港展覽館一館登場，不但是旅遊界年度最大盛事、也是消費者選購機票、住宿券、餐券最好時機，不少旅遊業者已搶先起跑，消費者不妨先透過線上旅展為旅遊計畫做最好的規

時代的眼淚！18年來吸引2億人次 誠品信義店耶誕夜熄燈

18年來吸引近2億人次造訪的「誠品信義店」，今天正式宣布，因租約到期，將於12月24日平安夜謝幕道晚安。

「京華廣場」確定了！融合商辦娛樂與美食，還有「X電影廳」首創270度3面螢幕

可以期待了！2026年威京集團將隆重重新打造全新的「京華廣場」。佔地近5000坪，由四座相連的建築構成，共擁有19層地上和7層地下，將成為商辦、美食、娛樂與展覽的多功能綜合場所，還有超狂「X影廳」全新270度三面螢幕，預計將注入全新都市新能量，值得期待。

震驚！ 開業28年「墾丁麥當勞」傳結束營業 網友不捨嘆：可惜了

震驚！ 開業28年「墾丁麥當勞」傳結束營業 網友不捨嘆：可惜了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。