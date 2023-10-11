「義式料理」人氣台北5選！從500盤再到米其林認證餐廳統統都有

義式料理在台灣彷彿本土料理似的，處處都可以看到各式餐廳的蹤影，尤其義大利麵一直是許多消費者的愛。UDN小編整理出台北5家知名的義式餐廳，準備揪團親朋好友品味到道地的義式滋味吧！

Bellini Pasta Pasta

「Bellini Pasta Pasta」，以道地的義大利美食聞名，歷經25年的經營，保持著經典的傳統風味。近期，為慶祝25週年，特別推出經典復刻料理，如「香煎鮭魚青醬野菇麵」和「香酥和風炸雞野菇麵」等，絕對是經典中的經典。

圖／Bellini Pasta Pasta提供

圖／Bellini Pasta Pasta提供

Solo Pasta

被譽為全台北最出色的義大利麵餐廳，「Solo Pasta」在美食評鑑中一直備受好評，像是2022年獲得500盤中9個盤子，被定位為「正統義大利南方料理」，菜單上充滿經典的口味，強調傳統，堅守最基本的料理，絕對不會讓您失望。最受歡迎的菜色包括「巴薩醋燻鴨胸奶油義大利麵」和「煙花女麵」等。

圖／solo pasta提供

Tutto Bello酒庫

「Tutto Bello」已在台灣經營27年，是台北米其林餐盤餐廳之一，素有「義式天花板」的美譽。這家餐廳的評價一直居高不下，餐廳主打傳統義大利菜的改良版，不要錯過菜單上的「奶油松露麵」，這道料理也500盤評選中名列前茅，一定要試試。

圖／Tutto Bello酒庫提供

圖／Tutto Bello酒庫提供

Cantina del Gio

「Cantina del Gio」位於台北東區，將歐洲庭園的風情帶到台北，營造出一個極具義大利風格的用餐環境。這裡的主廚Andrea特別設置了戶外座位區，非常適合微涼的秋天，保證可以在愜意的氛圍中享受美食。如果喜愛正統的義大利燉飯，那麼一定要品嘗「濃郁奶油燉飯」，每一口都充滿著米心感，讓人垂涎欲滴。

圖／Cantina del Gio提供

圖／Cantina del Gio提供

PASTAIO

「PASTAIO」是一家以「製麵職人」自居的餐廳，專注於提供道地的義大利麵和創意料理。最近，他們推出了「拿坡里經典燉章魚」，這道料理僅限於PASTAIO光復店和內湖店供應，經過精心烹製，絕對值得一試。您還可以嘗試「憤怒章魚橄欖直麵」，這道料理以新鮮的直麵搭配鹹鮮的燉章魚醬汁，帶來微辣的美味。

圖／PASTAIO提供

圖／PASTAIO提供

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