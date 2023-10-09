與日本同步零時差！【0%】座落赤峰街 Nagano官方限量週邊、限定商品 11月5日前快搶

愛逛捷運中山站挖寶的人又多了一個地方可以逛逛囉！由日本Juice公司推出的快閃店品牌「0%」，從澀谷店延伸至廣島、札幌及池袋，現在來到台灣囉！選擇在落腳在赤峰街，第一波帶來的品牌，是由風靡台日韓三地的「吉伊卡哇（ちいかわ」作者創作的全角色週邊「nagano market」，從玩偶吊飾、面紙架、到實用性滿滿的毛毯與日式土鍋等各式各樣的週邊商品，將展售到11/5止，都在等人來把它們帶回家，粉絲們還不快出發！

圖／0%提供

圖／0%提供

來自日本插畫家ナガノ（nagano）筆下的角色，有膽小愛哭但又溫柔的吉伊卡哇，還有好朋友小八貓、兔兔等夥伴的日常故事，掀起熱烈討論，目前在IG有超過50萬人追蹤、推特更有超過250萬跟隨，成為近年最具人氣的作品之一，現在不用到日本，在赤峰街就能找到許多官方正版週邊和限定的獨家商品，陪大家度過快樂的每一天。

圖／0%提供

「0%」社長以結合展覽、活動與獨家商品的創新思維，讓快閃店不只是快閃，更打造出符合原著的精神與氛圍，讓粉絲也能感受到滿滿的開心；這回為了感謝台灣的粉絲，只要消費滿800元，即可獲贈台北限定的貼紙一張，下回到中山站走走時，別忘了排進行程中，快到場感受與日本零時差的快閃魅力！

圖／0%提供

0% TAIPEI Presents Nagano Market Pop Up

日期：10/7～11/5

營業時間：12：00～20：00

地址：0% TAIPEI，台北市大同區赤峰街41巷9號

消費滿800元送台北限定貼紙乙張，數量有限。

延伸閱讀：

．台北人要吃爆！日本爆紅的「繡球花霜淇淋」快閃台北 「鮮奶、抹茶霜淇淋」打卡開吃限時一個月

．爽吃10款和牛、松葉蟹 無菜單燒肉「板前中山」新登場