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台北人要吃爆！日本爆紅的「繡球花霜淇淋」快閃台北 「鮮奶、抹茶霜淇淋」打卡開吃限時一個月
日本超人氣繡球花霜淇淋來了！來自台中的「甜村天然手作」因專賣獨特又漂亮好拍的繡球花造型霜淇淋爆紅，吸引許多部落客、網紅前往嘗鮮打卡，成為不少人遊台中的探店清單之一。而在10月，甜村也帶著超夯「繡球花霜淇淋」北上快閃台北，兩種經典口味非吃不可，台北人還不吃爆嗎？
台北人也吃得到啦！「甜村天然手作」販售日本爆紅的「繡球花霜淇淋」掀起打卡熱潮，現在甜村將超美「繡球花霜淇淋」帶來台北，自10/1起至10/31，整整一個月快閃新光三越台北南西店，進軍中山商圈，並提供手工鮮奶、日本抹茶鮮奶等2種經典不敗口味，濃厚滋味搭配冰涼綿密口感，再加上獨有吸睛的繡球花造型，吃之前記得先發一波限時再開炫。
甜村快閃台北的消息曝光後，吸引網友開始揪吃並留言「太期待了」、「太開心了」等，也有台南網友敲碗，希望店家能夠至台南快閃。此外，想去本店打卡的朋友注意，甜村台中店的販售口味及店休日可至店家粉絲專頁查詢，注意時間可別撲空囉！
甜村天然手作 台北快閃店
快閃期間：10/1～10/31
地址：台北新光三越南西店一館（台北市中山區南京西路12號B2）
販售口味：手工鮮奶霜淇淋、日本抹茶鮮奶霜淇淋
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