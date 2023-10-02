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「大河牧場漢堡排」進駐南港！開幕首5日買1送2，按讚再送可爾必思
全新漢堡排進駐南港環球購物中心！米塔集團旗下「大河牧場漢堡排專売」以Ｑ彈手工漢堡排定食為主打，10/2正式開幕並推出5天「買一送二」獨特優惠，按讚再送可爾必思一杯！
「大河牧場漢堡排專売」令人難以抗拒，提供8款獨特醬汁搭配漢堡排，像是微辣鮮味的「明太子頂級手作漢堡排定食」，以及經典鹹香的「日式照燒頂級手作漢堡排定食」。此外，還有泰式、義式等多國風味，以及伴隨的極具特色的配菜，如「日式炸肉餅、鮮蔬串燒組合」ㄧ吃，保證是一場探索美食的饗宴。
米塔集團堅持品質，以頂級牛肉為主打，以獨特比例的粗、細絞肉混合，並經手工拍打製成完美保留肉汁，。現在開幕首五日10/2-10/6，別錯過「買一送二」優惠，只需購買價值超過428元的「頂級手作漢堡排定食系列」，馬上獲得免費的「盆栽奶酪」及「蜂蜜檸檬」，每日僅限100組。更有Google Maps五星評論或Facebook粉絲專頁按讚，再送可爾必思一杯。趁著機會快揪團品味這場南港美食盛宴吧。
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