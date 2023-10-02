「大河牧場漢堡排」進駐南港！開幕首5日買1送2，按讚再送可爾必思

udn走跳美食／Irene 北投有超多知名牛肉麵，吳家牛肉麵、志明牛肉麵以及粟家牛肉麵可說是三大人氣牛肉麵店，每每經過吳家牛肉麵總是擠爆店門口，這回吃的聽說是在地人會吃的粟家牛肉麵，雖然人潮沒有

2023-09-28 16:02