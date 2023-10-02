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烤肉吃膩換換口味！「咱們‘ 酸菜魚」插旗桃園 開幕8折優惠倒數快拿

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／咱們‘ 酸菜魚臉書
圖／咱們‘ 酸菜魚臉書

跟「藏王極上鍋物」互為姊妹品牌的「咱們‘ 酸菜魚」，在中秋節前夕在桃園中壢插旗開幕，將近期最夯的「酸菜魚」帶給大家品嘗；主打川味老罈和東北老甕酸菜，還有椒麻跟奶油蕃茄等不同湯底，還有開幕優惠88折，中秋節吃完烤肉，可以來鍋酸菜魚去油解膩囉～

圖／咱們‘ 酸菜魚臉書
圖／咱們‘ 酸菜魚臉書

「咱們‘ 酸菜魚」獨家研發出川味老罈酸菜、東北老甕酸菜、川味水煮椒麻、香馥奶油蕃茄等4款風味湯底，酸香誘人的酸菜和辣椒、花椒，準備勾出大家的食慾、逼出一身汗又大喊過癮！份量則有一般的中盛，以及大盛及特大盛三種可以選擇，點菜前記得「參考」其他桌的人數，以免太大鍋吃不完！

不過，看著「比臉盆還大」的酸菜魚端上桌，一整個就是霸氣，酸菜的味道更是開胃去腥，讓人食指大動，更襯出魚肉的細緻鮮美；也能加點「炸魚皮」、「奶油培根高麗菜」、「魯香米血糕」等特色小點開胃，炸得酥酥脆脆的魚皮先單吃一口，再浸到酸菜湯裡吸滿湯汁，又是另外一種口感，為店內招牌必點的菜色；而奶油培根高麗菜則是用類似燉菜的方式烹調，跟平常吃到的清炒不同，濃郁又清爽；最後再來上一點「魯香米血糕」，滷得軟爛的米血再灑上花生粉＋香菜，剛好緩和、變換口中的辣味。

圖／咱們‘ 酸菜魚臉書
圖／咱們‘ 酸菜魚臉書

剛開幕的「咱們‘ 酸菜魚」推出一連串的開幕優惠，從9/30～10/6，用餐給五星好評，可享8折優惠；從10/11起，晚上九點之後出示學生證，用餐享88折優惠。最後要提醒大家的是，因為辣度是固定的，所以不能吃辣的人要斟酌點餐，真的扛不住的話，再請店家幫忙加高湯稀釋，才不會吃得一把鼻涕一把眼淚唷！

咱們‘ 酸菜魚

地址：桃園市中壢區九和一街18號2樓之11

電話：03-4268073

週一～週五

午餐11：30～15：30，最後供餐14：30

晚餐17：30～00：30，最後供餐23：00

週六、日及國定假日

午餐11：00～16：00，最後供餐15：00

晚餐17：00～00：30，最後供餐23：00

圖／咱們‘ 酸菜魚臉書
圖／咱們‘ 酸菜魚臉書

圖／咱們‘ 酸菜魚臉書
圖／咱們‘ 酸菜魚臉書

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