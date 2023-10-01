桃園有夠嗨！台茂購物中心「煙火市集」4日限定 「240秒煙火秀、美食市集」打造最Chill雙十假期

雙連假這樣玩！連假就去台茂玩，位於桃園的台茂購物中心為迎接中秋及雙十國慶兩大節日及連假商機，祭出多種消費優惠與多元活動，邀請遊客邊吃邊逛邊玩。除了最後一日的中秋連假市集要把握外，10/7至10/10也天天有活動，包含趣野餐、超人力霸王見面會，以及絢爛雙十煙火秀、雙十連假市集等，現在一起來看看活動內容及時間表吧！

圖／台茂購物中心粉絲頁

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今(1)日為中秋連假的最後一日，最狂餐車們將集結於台茂購物中心，並自下午4點起至晚上8:30展開中秋市集最終章，IG爆火鮮奶麻糬、美式漢堡、繽紛地瓜球等統統吃得到。而下週雙十國慶連假也將有專屬市集，於10/7至10/10連續四天登場，超夯脆皮豬、重量級烤鴨、特色炸冰淇淋應有盡有，挑剔味蕾都能一次滿足。

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不僅如此，台茂購物中心同樣推出「趣野餐」、「超人力霸王見面會」等嗨放活動，分別於10/7、10/8接力開跑，不僅能享用客家麻糬、法國麵包、抽屜鬆餅等甜點炸彈，大人小孩也能與超人力霸王相見歡，購買周邊商品滿額還能跟布雷薩合照，機會難得一定要把握啦！

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而重頭戲台茂「雙十煙火秀」則將於10/9晚上7:45至7:49強勢登場，超過3,000發有別於以往的全新款式低空煙火，即將在你眼前大肆綻放、照亮夜空，搶在台中國慶煙火前為台灣慶生，桃園人先嗨一波。

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台茂購物中心 雙十連假活動資訊

台茂Chill！趣野餐

活動時間：10/7 14:00～17:00

超人力霸王布雷薩見面會

活動時間：10/8 14:00～14:30

活動現場購買超人力霸王系列商品滿600元，即可獲得限量拍照券乙張（商品販售時間12:00）

雙十煙火秀

活動時間：10/9 19:45～19:49

Taimall Park雙十連假市集

活動時間：10/7至10/10 16:00～20:30

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