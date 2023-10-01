快訊

中秋10親友登山遭不明蜂種螫3送醫 烏來內洞森林遊樂區暫封閉

亞運桌球／霸氣與冷靜二人組 老將莊智淵傳承林昀儒「不放棄任何一球」

粉專預告小犬颱風將開眼 日本氣象廳「北修」路徑恐從這縣市登陸

桃園有夠嗨！台茂購物中心「煙火市集」4日限定 「240秒煙火秀、美食市集」打造最Chill雙十假期

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／台茂購物中心粉絲頁
圖／台茂購物中心粉絲頁

連假這樣玩！連假就去台茂玩，位於桃園的台茂購物中心為迎接中秋及雙十國慶兩大節日及連假商機，祭出多種消費優惠與多元活動，邀請遊客邊吃邊逛邊玩。除了最後一日的中秋連假市集要把握外，10/7至10/10也天天有活動，包含趣野餐、超人力霸王見面會，以及絢爛雙十煙火秀、雙十連假市集等，現在一起來看看活動內容及時間表吧！

圖／台茂購物中心粉絲頁
圖／台茂購物中心粉絲頁

圖／台茂購物中心粉絲頁
圖／台茂購物中心粉絲頁

今(1)日為中秋連假的最後一日，最狂餐車們將集結於台茂購物中心，並自下午4點起至晚上8:30展開中秋市集最終章，IG爆火鮮奶麻糬、美式漢堡、繽紛地瓜球等統統吃得到。而下週雙十國慶連假也將有專屬市集，於10/7至10/10連續四天登場，超夯脆皮豬、重量級烤鴨、特色炸冰淇淋應有盡有，挑剔味蕾都能一次滿足。

圖／台茂購物中心粉絲頁
圖／台茂購物中心粉絲頁

圖／台茂購物中心粉絲頁
圖／台茂購物中心粉絲頁

不僅如此，台茂購物中心同樣推出「趣野餐」、「超人力霸王見面會」等嗨放活動，分別於10/7、10/8接力開跑，不僅能享用客家麻糬、法國麵包、抽屜鬆餅等甜點炸彈，大人小孩也能與超人力霸王相見歡，購買周邊商品滿額還能跟布雷薩合照，機會難得一定要把握啦！

圖／台茂購物中心粉絲頁
圖／台茂購物中心粉絲頁

圖／台茂購物中心粉絲頁
圖／台茂購物中心粉絲頁

圖／台茂購物中心粉絲頁
圖／台茂購物中心粉絲頁

圖／台茂購物中心粉絲頁
圖／台茂購物中心粉絲頁

而重頭戲台茂「雙十煙火秀」則將於10/9晚上7:45至7:49強勢登場，超過3,000發有別於以往的全新款式低空煙火，即將在你眼前大肆綻放、照亮夜空，搶在台中國慶煙火前為台灣慶生，桃園人先嗨一波。

圖／台茂購物中心粉絲頁
圖／台茂購物中心粉絲頁

台茂購物中心 雙十連假活動資訊

台茂Chill！趣野餐

活動時間：10/7 14:00～17:00

超人力霸王布雷薩見面會

活動時間：10/8 14:00～14:30

活動現場購買超人力霸王系列商品滿600元，即可獲得限量拍照券乙張（商品販售時間12:00）

雙十煙火秀

活動時間：10/9 19:45～19:49

Taimall Park雙十連假市集

活動時間：10/7至10/10 16:00～20:30

延伸閱讀：

最近距離拍滿月！「8米高月球」降落大里藝術廣場 月兔、太空人作伴夜晚亮燈更夢幻

「2023國際咖啡日」爽喝咖啡優惠！ 超商+連鎖咖啡買一送一　星巴克+85℃第2杯半價

連假 市集 購物中心 煙火秀 甜點 野餐

相關新聞

桃園有夠嗨！台茂購物中心「煙火市集」4日限定 「240秒煙火秀、美食市集」打造最Chill雙十假期

桃園人連假必朝聖！台茂購物中心為兩連假祭出超多優惠及趣味活動，10/7至10/10天天有好康，愜意野餐、超人力霸王見面會、絢爛雙十煙火秀、連假市集統統有，活動時間先筆記，下週還要瘋玩一波～

精選全台海景咖啡廳！浪漫玻璃屋、南洋風情、峭壁小屋，享受超chill湛藍時光

隨著炎炎夏日來臨，是不是一心只想往海邊跑？找間有絕美景致的咖啡廳，點杯冰涼沁心的飲料，坐擁蔚藍的海岸線，慵懶發呆度過悠閒時光，光用想像就令人心動。小編嚴選全台11家絕美海景咖啡廳，一次推薦。峇里島風茅草屋、唯美浪漫玻璃屋、矗立於沿岸邊的峭壁小屋，用湛藍太平洋的波光粼粼當背景，享受愜意時光還能拍許多美美的照片，一起來個碧海藍天的海灘假期吧！

2024首次來台！ 挪威郵輪「奮進號」攻略 14間餐廳+7間免費餐廳美食推薦

明年要搭「挪威郵輪」（Norwegian Cruise Line , NCL）不用到歐美了！隸屬全球前三大郵輪集團之一挪威郵輪集團，旗下挪威郵輪以創新聞名，首創隨時享用美食、不受晚餐時段約束，主張自由

超巨大月球+太空人降落！ 2023「月亮什麼冬冬」近距離追月 拍照打卡免費領取冬山柚

超巨大月球+太空人降落！ 2023「月亮什麼冬冬」近距離追月 拍照打卡免費領取冬山柚

免去日本到高雄「祈願の千野村」看花火慶典！美食+免費和服體驗統統都有

在高雄被譽為「小京都」的日式園區「祈願の千野村」，即將隆重慶祝其一周年紀念。為了慶祝這一重要時刻，該園區將於9月30日和10月1日連續兩日舉辦炫目的「花火祭」慶典活動，適合親子或情侶朋友一起參加！

敲碗台灣開賣！ 好市多1:1實體版「瑪利歐賽車」引會員暴動了 還原完美甩尾不是夢

敲碗台灣開賣！ 好市多會員暴動了 實體版「瑪利歐賽車」販售中　還原完美甩尾不是夢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。