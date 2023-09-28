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最近距離拍滿月！「8米高月球」降落大里藝術廣場 月兔、太空人作伴夜晚亮燈更夢幻

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／大里藝術廣場粉絲頁
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大里好會玩！中秋節應景裝置非拍不可，位於台中市大里區的「大里藝術廣場」擺出最應景的大型藝術裝置，月兔、太空人降落廣場中任你拍，夜晚亮燈更驚豔，天上與地上的大大滿月相輝映，賞月氛圍直接拉滿。除了中秋裝置外，還有叢林封路營帳等你來擺拍，感受都市叢林的神秘與愜意。

圖／大里藝術廣場粉絲頁
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大里藝術廣場出新招！因應中秋節來臨，特別設置展出「Dali去月球」，邀請大家連假來廣場賞月拍照，將月球、月兔及太空人請來廣場坐鎮，最高的裝置氣球更是高達8公尺超壯觀，晚上六點後還會亮燈放光芒，堪稱今年中秋最佳底片殺手，白天、夜晚各是不一樣的景緻。

圖／大里藝術廣場粉絲頁
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圖／大里藝術廣場粉絲頁
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此外，廣場中也有各式帳棚展出讓你宛如置身都會叢林，共有熱帶雨林屋脊帳、叢林鳥營火帳、花木遊蹤金字塔帳及綠野山系金字塔帳等四大主題帳，喜歡哪個風格都能拍好拍滿，主打「0裝備、0難度」體驗露營度假感。

圖／大里藝術廣場粉絲頁
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圖／大里藝術廣場粉絲頁
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Dali去月球

展出日期：即日起～10/15

展出地點：大里藝術廣場 Dali Art Plaza

亮燈時間：18:00-22:00

備註：裝置遇天氣狀況不佳收起恕不另行通知

圖／大里藝術廣場官網
圖／大里藝術廣場官網

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