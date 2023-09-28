拍爆手機容量！中秋月夜遊北橫 加碼13個桃園賞月秘境全曝光

「大溪橋」到了夜間，輝煌燦爛盡顯巴洛克式的華麗風情。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】週末就是中秋節連假，桃園市政府觀光旅遊局串聯境內北橫旅遊資源，推薦民眾前來桃園上山去，不論是想親近大自然來場療癒身心靈的慢活之旅，或是想要挑戰手機儲存容量、拍出滿滿網美照的打卡行程，北橫都是最佳選擇。

▲石門水庫藍色公路滿水位時，遊船可以從阿姆坪碼頭直達新溪口吊橋。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

打鐵寮古道健走、大溪老茶廠、葉家千金品茗

想要安排健康紓壓行程的民眾，可去大溪三層打鐵寮古道健走，位於桃園大溪三層地區，是早期礦工行走的田野道路，也是大溪與復興的交通樞紐，古道串連白石山、草嶺山及百吉隧道，草嶺溪水充沛，林相蔥鬱茂盛，是適合初級登山客的步道；然後前往大溪老茶廠或是原身為藍廷茗茶研製所的葉家千金，悠然開啟一場名為「品茗時光」的旅程。

大溪老茶廠前身為1926年日人興建角板山工廠，從此寫下大溪製茶的輝煌歷史，可謂當時的「茶金新貴」。自2010年開始台灣農林股份有限公司著手重建，以新舊交融之姿，重現於世人眼前；葉家千金原身為藍廷茗茶研製所（藍廷製茶廠），1980年由葉家爺爺（葉阿廷）所創立，葉家後人承接葉家製茶、焙茶工藝，希望突破台灣高山茶的傳統印象，開創多元口味的台灣高山茶，並提倡與高山自然環境共存的自然農法茶。

滿水位限定－阿姆坪藍色公路遊艇 體驗新溪口吊橋

▲新溪口吊橋可觀賞優美的大漢溪河谷。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

想要一覽大漢溪美景，又不想要爬坡的遊客，可趁著滿水位之時乘船直達新溪口吊橋，免爬坡、免塞車，一路欣賞斷橋、瀑布、峭壁等沿岸風光！303公尺跨溪大橋，角板山、溪口部落雙熱點連線，第三代新溪口吊橋是一座相當細長且優美的吊橋，吊橋中央可觀賞美麗的大漢溪河谷風貌與水庫豐沛蓄水量，是全台最長的懸索橋，帶您見識大漢溪與群山環抱的壯觀風景。由吊橋慢爬角板山1,000多個階梯步道，前進角板山公園與角板山形象商圈，享受運動同時也將人文、美景、風味餐、伴手禮一次滿足。

拉拉山森林遊樂區、巴陵驛站、小烏來風景特定區

放假期間想要遠離喧囂人潮的民眾，前來「拉拉山國家森林遊樂區」是最佳選擇！坐擁千百年檜木森林的拉拉山，園內豐富的霧林生態及野生動植物，以及泰雅原民的文化足跡，邀請一同在這裡放慢步調，細細領略、好好感受！而作為拉拉山進出的重要門戶「巴陵」，其中被指定為歷史建築巴陵驛站（原巴陵1、2號隧道），經過整修翻新及空間策展設置後，於今年9月5日正式重新開放參觀，除了可以欣賞到藝術家米路．哈勇（Miru Hayung）所繪製的大幅壁畫，更能在巴陵2號隧道所連接的舊巴陵橋，遠眺浪漫粉紫色的巴陵大橋。還可以安排到小烏來風景特定區走走，除了可以在天空步道享受凌空行走的刺激，還有多條步道及繩橋、吊橋，讓民眾可在翠綠林蔭間暢快揮汗，盡享大自然的芬多精洗禮。

桃園市政府觀光旅遊局局長周柏吟表示，連假安排行程來桃園北橫，記得多留下來住一晚！北橫許多各具特色的民宿，環境、房型及價格多元，可以滿足各種旅客需求，更有機會享受到來自泰雅原民的熱情好客之道；更別錯過的，是在自然無光害的北橫夜色中欣賞皎潔無瑕的圓月，在中秋佳節之際，與親朋好友團聚賞月談天說地；北橫旅遊全攻略可查詢「探索北橫」官網。

★ 加碼市民網友推薦－桃園13區賞月好據點 ★

桃園處處都有趣

▲零光害打卡名景「虎頭山環保公園」，是網友推薦的賞月好去處。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

桃園市政府觀光旅遊局整理近年民眾中秋話題，推出市民超有感的賞月熱點，歡迎遊客來桃園共度溫馨、浪漫、歡樂的中秋佳節：

01.桃園區：擁有層層水梯田懷舊景觀的「大有梯田生態公園」、都區零光害坐擁桃機一號打卡名景的「虎頭山環保公園」、有城市綠洲美名全台第一防災型親子共遊公園的「風禾公園」。

02.中壢區：享有桃版秋紅谷之稱的浪漫打卡熱點的「青塘園」。

03.平鎮區：大型多功能城市戶外極限遊樂場的「新勢公園」、網友驚嘆滿月之夜有奇觀的「1895乙未保台紀念公園」。

04.八德區：埤塘生態多樣性如城市綠寶石之「八德埤塘自然生態公園」。

05.蘆竹區：知名的夜景寶地「五酒桶山」與「大古山」，前者可觀台灣海峽與桃園機場，後者可觀城市霓虹與幽幽海景。

06.龜山區：北台灣世界級華麗夜景秘境的「大棟山405高地」。

07.大園區：賞月觀海好去處的「竹圍漁港」、文青必推墨池環抱星月朝聖地的「橫山書法園區」水塘生態公園。

08.新屋區：海風遊艇天幕交織狂響的「永安漁港」。

09.觀音區：融合歷史、現代與生態三大意境的「崙坪文化地景園區」。

10.龍潭區：桃園必訪夢幻迷人夜景聖地「乳姑山」、夜幕水岸吊橋光雕秀炫彩奪目的「龍潭大池」。

11.楊梅區：作為2023桃園燈會展區的「伯公岡公園」及「幸福富岡水漾民生陂」。

12.大溪區：夜間燈火輝煌盡顯巴洛克式華麗復古的「大溪橋」。

13.復興區：愈往高山月愈圓，無光害的壯闊蒼穹繁星明月相輝映，將是今年最美的背景板，座落復興山區的民宿、露營地與休閒農場都是拍出美照的賞月好選擇。

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