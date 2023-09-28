露營系咖啡廳正夯！質感咖啡廳「CAFE!N」進駐新店裕隆城 最潮亮點、限定餐食一次收

中秋連假先開箱！新店裕隆城於今(28)日正式開幕迎客，預計有逾200間美食及選品名店進駐，除了各國美食、潮品好店外，這家質感咖啡廳也加入熱鬧行列，整體空間以原木及黑白色系的簡約風格為主，在開闊空間中喝咖啡吃輕食，搭配新門市的話題主打特色露營椅，免風吹日曬，也能擁有置身戶外的愜意感受。

圖／CAFE!N粉絲頁

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圖／CAFE!N官網

跑咖新點＋1！喜歡探店的朋友都熟悉的質感咖啡廳「CAFE!N」正式進駐新店裕隆城，落腳誠品生活新店一樓，店內挑高設計使得空間感更加開闊，新門市的最大亮點就是攜手韓國頂級輕量裝備品牌「HELINOX」，將戶外用露營椅款搬進咖啡場域，像是座高剛好的Cafe Chair、休憩長椅Sunset Chair及⾼機動性Chair One，讓你即便是坐在室內也能沉浸式感受露營氛圍。

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新門市除了裝潢與設置別出心裁外，同步再推全新限定餐食，包含紅⾖⿇糬熱壓吐司、鮪⿂嫩蛋熱壓吐司、煙燻⽜⾁可頌、BBQ雪花⽜⾁三明治等多達8款輕食，甜鹹自選一次滿足。即日起至10/31，加碼祭出開幕限時優惠，現場加入會員即贈「咖啡濾掛」⼄包、全品項咖啡⾖／濾掛／咖啡球「任選3件(含以上)享85折」並贈「冠軍⿊咖啡(M)」⼄杯，以及單筆消費滿399元贈「AMAZ!NG EGG」扭蛋代幣⼄枚、滿699元贈「COFFEE CAN」⼄個。值得一提的是，扭蛋大獎為HELINOX「Chair One」限定⾊⼄張，露營控手刀先衝拚運氣囉！

圖／CAFE!N官網

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CAFE!N 硬咖啡 新店裕隆城店

地址：新北市新店區中興路三段70號

營業時間：週⽇至四 11:00-21:30、週五至六 11:00-22:00

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