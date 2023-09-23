9／28開幕！ 連假開逛新店「裕隆城」百貨特色亮點必看、20家美食&優惠情報快筆記

引爆眾人期待的新店裕隆城，預計於9／28正式開幕！ 9/20啟動試營運人潮絡繹不絕，絕美壯觀的建築空間刷亮視野，陸續將有多達250間美食和選品名店進駐，快來看看新店「裕隆城」有哪些特色亮點，以及開幕試營運推出的美食餐飲優惠有哪些？認真作筆記，中秋連假好好逛起來！

新店裕隆城建築外觀與誠品生活新店內部設計，風格對比強烈，走進商場內部可以發現驚喜。記者陳睿中／攝影、誠品提供 江佩君

「YES!LIFE裕隆城」是新北全新且最大的複合式百貨公司，1至4樓則為誠品生活新店，5樓裕隆集團關係企業品牌、6至7樓為威秀影城與商場。

「誠品生活新店」為亞洲最大旗艦店，占地規模達到1.9萬坪，建築師期許打造一座書店「立體城市」，12米高的巨型圓拱設計，宛如中央公共街道一路遊逛B1至4樓，在1樓大廳更擺放一隻10公尺高的「太極尼尼」迎賓，2樓「紅廳」為靜態展覽空間，3樓的「實驗場」擁有近500坪的策展空間，4樓的「閱讀殿堂」有著30米高、穿透5層樓的「天井」設計引入幻變清透光線。

圖／誠品生活提供

新店裕隆城不只緊鄰7千坪綠湖生態公園，館內更設有可以眺望戶外景觀的「野花園」露台。7樓的威秀有影迷最熱愛的4K雷射 IMAX 影廳，該影城共計14座影廳，接近2400個總座位數，為全新北地區座位數最多的影廳。

圖／威秀影城提供

圖／誠品生活提供

裕隆城是新北全新逛街購物新天地，多達250間品牌進駐，食衣住行育樂通通囊括在內，匯集近百家台式、中式、日式、韓式、美式、義式、泰式、港式等多國佳餚料理，B1美食街提供550位座席、1F還有新北首家Miacucina蔬食餐廳及金色三麥、2F有日系洋食青春漢堡及露天啤酒吧默爾pasta&pizza、3F世界美食一條街、4F適合家庭聚餐的大型主題餐廳，而5F的「TOK盡興食光」，是百貨商場中唯一旗艦型特色餐廳。

圖／誠品生活提供

圖／誠品生活提供

3樓除了是誠品生活的美食區之外，抬頭看還可以看到由視覺藝術家鄒駿昇操刀設計的「顛倒花園迷宮」，他以英國百年經典兒童文學《秘密花園》為靈感，在天花板處打造上下顛倒的歐式花園迷宮，裡面還藏了小紅帽跟大野狼。

圖／誠品生活提供

新店裕隆城超過250間美食選品店，試營運及開幕優惠情報快筆記：

●靜岡勝政日式豬排

圖／勝政豬排提供

日式豬排專門店「靜岡勝政日式豬排」，將日本才吃得到的極厚切豬排丼概念帶進台灣，5公分厚度相當滿足；28日至10月1日開幕首四日，誠品新店店推出「中份腰內豬排套餐(原價360元)」超值半價只要180元，每日限額30名；同時再推出視覺感超強、全台最厚5公分的極厚切豬排丼「極厚切豬排玉子丼套餐／380元」，以及以紫蘇與頂級南高梅入餡、風味優雅的「黃金紫蘇梅豬排套餐／380元」。

●添好運

圖／和億生活集團提供

添好運裕隆城店開幕，活動期間加入添好運Ocard會員，即可獲贈「添好運一口蛋撻」電子兌換券，不限店別，至店內消費點套餐即可兌換。9月20日至10月4日，來添好運裕隆城店內消費拍照並完成打卡任務，現場即可獲贈「特色茶品4選1」。9月20日至10月31日期間，於添好運裕隆城店內用餐，單筆消費滿600元，即可獲得『豉油皇叉燒炒麵』電子兌換券1張，價值168元。下次不限店別消費滿額即可兌換。

●樂天皇朝

樂天皇朝推出「脆皮包種鮮蝦小籠包」，只送不賣。圖／樂天皇朝提供

首創的八色小籠包聞名的「樂天皇朝」，自2015年從新加坡來台廣受饕客歡迎，此次看準新店地區的中式餐飲市場，同樣插旗裕隆城誠品生活，為進駐新北市的第一站。25日試營運，28日與商場同步正式開幕。以結合在地精神為出發，樂天皇朝將新店地區的茶文化概念注入經典小籠包，推出全新限定口味「脆皮包種鮮蝦小籠包」，並於28日起至10月5日期間於誠品新店分店推出只送不賣慶開幕活動，凡點八色小籠包就送「脆皮包種鮮蝦小籠包」一份。

●點點心

點點心提供

標榜店裝採未來科技感風潮，是第一間以這樣的風格展店，據悉，品牌與裕隆城商談超過半年時間才構思好入駐細節，全店面積70坪、超過90個客座席次，20日試營運當日至10月1日中秋連假最後一天，只要到全台點點心門市消費滿1500元，即可獲得價值868元的「大肆喜中秋禮餅」乙盒；此外9／28(五)開幕首四日也有「開幕請吃豬仔」活動，消費滿千並按讚／追蹤官方社群，就招待一份超人氣豬仔流沙包，每日限量。

●瓦城

瓦城誠品新店店9/28-9/30，正式開幕首三日每日前30組內用滿2000元招待「酸辣蝦湯／蟹肉玉米湯」(擇一) ，9/28至10/20，平日一到五憑新北市民身分證內用，滿額1500元贈「瑪莎蔓豬肉／椰汁炒雞肉」(擇一) 。

●時時香

時時香誠品新店店開幕首三日則是每日前30組內用滿1200元招待「超級麻婆豆腐／霸王甘蔗蝦3支」(擇一)；9/28-10/23內用於時時香誠品新店店Google MAP評論五星，贈「時時香綠豆蒜／杏仁豆腐擇一」乙份。

●銀座杏子日式豬排

9/28~10/1，每日前30組消費任一餐點，送炸雞塊兌換券 (一組一張，限下次尺使用)。9/20~9/30，成為杏子-新店裕隆城APP會員，消費即贈霜淇淋「兌換券」乙份(限下次尺使用)。

●京都勝牛

京都勝牛在9/20~9/30期間，推出消費滿千元就送1000元現金券。

●涓豆腐、韓姜熙的小廚房

涓豆腐、韓姜熙的小廚房推出內用消費滿500元，直接贈送「500元韓料霸主慶開幕APP序號卡」。

●新馬辣

「新馬辣」只要完成指定動作，全桌免費升級「美國神仙牛」吃到飽。

●燒肉ChaCha

一人燒肉「燒肉ChaCha」同樣完成指定動作加碼送「深海透抽」一份。

●默爾 pasta pizza

默爾 pasta pizza」於9/28-10/05期間推出指定披薩買一送一。

●瘋一鍋

「瘋一鍋」於09/28-10/01龍蝦買一送一。

●一覺吐司

人氣生吐司「一覺吐司」9/20-9/27 單筆消費滿250元，就送新店限定現烤「甘丹奶酥厚片」。

●日出茶太

日出茶太是9/25~9/27全台門市響應，LINE會員限定買太極厚茶拿鐵送紫玫瑰荔枝凍飲。

●UNIQLO

新北市的第12家UNIQLO店舖，距離捷運大坪林站、七張站步行只要10分鐘，標榜集結齊全的男、女、童裝商品，打造嶄新購物空間，滿足小家庭、上班族與年輕學生等多元族群，一站就可購足高品質的LifeWear商品。開幕首週推出多重優惠放送：首五日滿額2000元，即贈旅遊超實用的多功能吊掛收納包一個；單筆消費滿2500元，還可體驗中獎率100％的獨家幸運轉轉樂一次，有機會獲得實用生活好禮「玩樂手機繩」、「多色耐熱玻璃雙享杯」等；單筆消費不限金額，更贈送新店在地熱門店家–「錢錢的雞蛋糕」。

●威秀影城4K IMAX

威秀影城4K IMAX，電影優惠330元，會員買二送一。

●TOK盡興食光

記者陳睿中／攝影

裕隆旗下台元紡織創新餐飲品牌「TOK盡興食光」，以西式餐點融入亞洲風味，是新店首家百貨商場中唯一旗艦型特色餐廳，「明太子香煎干貝炊飯」、「嫩煎戰斧豬排佐蜜蘋果」均是特色餐點，店裝大量運用綠黃色與水泥色呈現典雅質感，細數共有75個座席，有可供家庭聚餐的4人桌、適合暢飲的吧台區，可容納小團體聚會的14席巢型包廂及日式VIP座位區。為慶祝新店開幕，9月20日至10月31日期間到店內用，每桌招待開胃菜「芳香櫛瓜玉米盤」一份，餐點價值130元。

●誠品會員獨享優惠

9/28至10/10誠品會員全店單日消費滿5,000元送500元、指定香氛保養滿 8,000元送300元、指定家電滿10,000元送 1,000元電子抵用券；搭配街口、LINE PAY、悠遊付還可享最高10%加碼回饋。中秋連假9/28至10/1誠品生活新店推出限時4天「會員日開幕慶」，可享多重加碼優惠。9/30更響應「24X24 燦爛相傳」計畫，4F書店24小時不打烊；9/28至11/6，當日新註冊誠品會員就送限量CAFE!N冠軍咖啡兌換券乙張；新店人出示指定證件再贈「誠品生活新店限定文件夾」開幕紀念禮乙份！集滿店內6處指定景觀集章與不限金額消費發票，即可至3F顧客服務中心兌換限量「誠品生活探索手機掛繩組」乙份。

圖／誠品生活提供

新店裕隆城

地址：新北市新店區中興路三段70號

營業時間：週日～週四11：00-21：30；週五、週六11：00-22：00

交通：近捷運七張站1號出口、大坪林站5號出口

開幕日期：2023年9月28日